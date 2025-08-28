Τρόμος για υπαλλήλους στην Πάτρα: Ένοπλος εισέβαλε σε φαρμακείο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας εισέβαλε με όπλο σε φαρμακείο επί της οδού Ακρωτηρίου. Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση και να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με το tempo24, ο δράστης εισέβαλε στο φαρμακείο απαιτώντας σκευάσματα χωρίς ιατρική συνταγή. Η φαρμακοποιός μετά από απειλές του τα έδωσε και κάλεσε την αστυνομία.

Ο δράστης εντοπίστηκε μετά από έρευνα στο σπίτι του και συνελήφθη. Το όπλο και τα φάρμακα κατασχέθηκαν από τις αρχές.