Στιγμές αγωνίας έζησαν δύο ανήλικα κορίτσια στα Μελίσσια το βράδυ του Σαββάτου (13/6), όταν αντιλήφθηκαν ότι ένα άγνωστο αυτοκίνητο τις παρακολουθούσε την ώρα που επέστρεφαν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ. Ένα Ι.Χ. άρχισε να ακολουθεί τα κορίτσια σε ένα στενό, τα προσπέρασε με πολύ μικρή ταχύτητα και οι επιβαίνοντες τα κοιτούσαν επίμονα. Λίγα μέτρα πιο κάτω, το όχημα σταμάτησε εντελώς.

Τα κορίτσια, καταλαβαίνοντας αμέσως τον κίνδυνο, έβαλαν τα κλάματα και άρχισαν να τρέχουν, βρίσκοντας τελικά καταφύγιο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Εκείνη τη στιγμή, η μία από τις δύο ανήλικες κάλεσε τρομοκρατημένη τη μητέρα της για βοήθεια.

Όπως περιέγραψε η μητέρα στο ERTnews, η οδηγία της ήταν ξεκάθαρη: «Της είπα να μείνει εκεί και να μου μιλάει στο τηλέφωνο συνεχώς, μέχρι να φτάσω».

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, η μητέρα άκουγε τα κορίτσια να προσπαθούν μέσα στον πανικό τους να δουν αν το όχημα είχε φύγει.

Όταν η ίδια έφτασε στο σημείο, το ύποπτο αυτοκίνητο είχε πλέον εξαφανιστεί, ενώ τα παιδιά βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Για το σοβαρό αυτό περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για να ρίξει φως στην υπόθεση και να εντοπίσει τους επιβαίνοντες του οχήματος.