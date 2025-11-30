Τρόμος στη Χαλκίδα: Άγρια επίθεση ανηλίκων σε άνδρα - Τον χτύπησαν για να τον κλέψουν

Ένα τρομακτικό περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην πόλη της Χαλκίδας, όταν ένας άντρας δέχθηκε απρόσμενη επίθεση από ομάδα ανηλίκων ενώ κινούνταν πεζός στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το evianews, το επεισόδιο αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς λίγες μέρες νωρίτερα τέσσερις ακόμη πολίτες είχαν βιώσει παρόμοια εμπειρία, δεχόμενοι επιθέσεις την ώρα που περπατούσαν στους δρόμους της πόλης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν το βράδυ του Σαββάτου. Την ώρα που ο άντρας περπατούσε ανυποψίαστος, μια ομάδα ανήλικων τον πλησίασε αιφνιδιαστικά. Αρχικά τού ζήτησαν χρήματα, αλλά όταν εκείνος αρνήθηκε, η κατάσταση κλιμακώθηκε αμέσως.

Οι ανήλικοι επιτέθηκαν με βίαιο τρόπο, χτυπώντας τον επανειλημμένα και τραβώντας τον στην άσφαλτο, προσπαθώντας να τον εξαναγκάσουν να τους παραδώσει ό,τι πολύτιμο είχε πάνω του – το πορτοφόλι και το κινητό του.

