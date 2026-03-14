Τρόμος στο Μετρό «Αγία Μαρίνα»: Λήστεψαν επιβάτες υπό την απειλή όπλου και κρύφτηκαν μέσα στις σήραγγες

Χάος και τρόμο προκάλεσαν το βράδυ της 11ης Μαρτίου δύο αλλοδαποί, ηλικίας 18 και 27 ετών, στον σταθμό του Μετρό «Αγία Μαρίνα». Οι δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ληστείες κατά συρροή και επικίνδυνη παρακώλυση συγκοινωνιών.

Μάλιστα, ο 27χρονος διαπιστώθηκε πως βρισκόταν παράνομα στη χώρα, ενώ η δράση τους οδήγησε μέχρι και σε διακοπή της ηλεκτροδότησης των συρμών, όταν ο νεότερος από τους δύο επιχείρησε να διαφύγει μέσα στο τούνελ του Μετρό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι ήταν μέσα σε συρμό του Μετρό, όπου με απειλή και χρήση σωματικής βίας αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν αλυσίδα λαιμού από επιβάτη, ο οποίος αντιστάθηκε.

Έπειτα κινήθηκαν προς το επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων, όπου με απειλή χρήσης όπλου αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού από άλλο άνδρα και στη συνέχεια ο 27χρονος εξήλθε του σταθμού, ενώ ο 18χρονος εισήλθε στο τούνελ του συρμού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να ακινητοποιηθεί ο συρμός, δημιουργώντας σημαντική παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Επιπρόσθετα από την έρευνα εξιχνιάστηκε ακόμα μια υπόθεση ληστείας που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2025 σε βάρος άντρα, τον οποίο ο 18χρονος τραυμάτισε κατά την αφαίρεση της αλυσίδας λαιμού του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

