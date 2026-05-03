Τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφήνα

Τροποποιήσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, δύο πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες και τη γραμμή Χίου–Μυτιλήνης δε θα αποπλεύσουν από τον Πειραιά.

Παράλληλα, αναμένεται ενημέρωση σχετικά με το εάν θα γίνουν τα δύο βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη.

Από το Λαύριο, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Από τη Ραφήνα, επηρεάζεται ένα πλοίο, το οποίο θα έχει τελικό προορισμό την Άνδρο και δεν θα συνεχίσει προς Τήνο και Μύκονο.

Όσοι έχουν προγραμματίζουν ταξίδι, καλούνται να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία για να ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.