Τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφήνα

Τροποποιήσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, δύο πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες και τη γραμμή Χίου–Μυτιλήνης δε θα αποπλεύσουν από τον Πειραιά.
Παράλληλα, αναμένεται ενημέρωση σχετικά με το εάν θα γίνουν τα δύο βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη.
Από το Λαύριο, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.
Από τη Ραφήνα, επηρεάζεται ένα πλοίο, το οποίο θα έχει τελικό προορισμό την Άνδρο και δεν θα συνεχίσει προς Τήνο και Μύκονο.
Όσοι έχουν προγραμματίζουν ταξίδι, καλούνται να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία για να ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.
- Ο άντρας που είχε έμμονη ιδέα με την ανήλικη Τζόντι Φόστερ έκανε κάτι απερίγραπτο
- Ferto: Αντέγραψε ο Akylas τον Τάσο Μπουγά; Η σύγκριση των δύο τραγουδιών
- Θέμα εβδομάδων να καταρρεύσει η αγορά για τα καύσιμα: «Ή ανοίγει το Ορμούζ ή θα δούμε τα χειρότερα»
- Το «σκωτσέζικο ντους» του Τραμπ, πόλεμος αντιπροτάσεων και η μεγάλη έξοδος των γιάνκηδων από την Ευρώπη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.