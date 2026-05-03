Μενού

Τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφήνα

Όλες οι αλλαγές που έχουν τεθεί σε ισχύ στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας. Τι γίνεται με τα πλοία που φεύγουν από το Λαύριο.

Reader symbol
Newsroom
Blue Star Χίος
Το Blue Star Χίος | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
  • Α-
  • Α+

Τροποποιήσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, δύο πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες και τη γραμμή Χίου–Μυτιλήνης δε θα αποπλεύσουν από τον Πειραιά.

Παράλληλα, αναμένεται ενημέρωση σχετικά με το εάν θα γίνουν τα δύο βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη.

Από το Λαύριο, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Από τη Ραφήνα, επηρεάζεται ένα πλοίο, το οποίο θα έχει τελικό προορισμό την Άνδρο και δεν θα συνεχίσει προς Τήνο και Μύκονο.

Όσοι έχουν προγραμματίζουν ταξίδι, καλούνται να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία για να ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ