Τσελέντης: «Σεισμοί 8 Ρίχτερ στην Ελλάδα μπορεί να επηρεάσουν ψηλά κτίρια και άλλες κατασκευές»

Toν προβληματισμό του εκφράζει ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης μετά από μια σειρά μεγάλων σεισμών που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Με ανάρτηση που έκανε στα social media, ειδικότερα, τονίζει πως η Ελλάδα είναι μια χώρα που κινδυνεύει από «αντίστοιχους μακρινούς σεισμούς που μπορεί σε βάθος χρόνου να συμβούν στο Ελληνικό τόξο, εκεί που η ευρασιατική πλάκα συγκρούεται νότια της Κρήτης με την αφρικανική».

Όπως σημειώνει, θα έπρεπε να προβληματιστούμε από τους μεγάλους σεισμούς, καθώς «μακρινοί σεισμοί 7.5-8.0R που είναι το δυναμικό του Ελληνισμού τόξου μπορούν να επηρεάσουν τα πολύ ψηλά κτίρια, μεγάλες γέφυρες, αγωγούς παροχής φυσικού αερίου, ανεμογεννήτριες, και άλλες μεγάλων ιδιοπεριόδων κατασκευές».

Ολόκληρη η ανάρτηση

Το τελευταίο καιρό παρατηρούμε μερικούς πολύ μεγάλους σεισμούς της τάξης μακριά με σημαντικές καταστροφές. Κινδυνεύει η χώρα μας από αντίστοιχους ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ σεισμούς που μπορεί σε βάθος χρόνου να συμβούν στο Ελληνικό τόξο; (Εκεί που η Ευρασιατική πλάκα συγκρούεται Νότια της Κρήτης με την Αφρικανική);;; Δυστυχώς ΝΑΙ!.

Ο λόγος που έπεσαν ουρανοξύστες στην Μπανγκόκ σε απόσταση 1400Χμ μακριά από το επίκεντρο ήταν κυρίως γιατί τα σεισμικά κύματα που έφθασαν στην Μπανγκόκ λόγω της μεγάλης διαδρομής τουs μέσα από το γήινο φλοιό έχασαν τις υψηλές συχνότητες έμειναν με τις χαμηλές (δηλ μεγάλες περιόδους) και συντόνισαν τα κτήρια (τα ψηλά) που έχουν μεγάλες ιδιοπεριόδους.

Επιπλέον λόγω του πολύ μικρού εστιακού βάθους δημιουργήθηκε μια ειδική κατηγορία σεισμικών κυμάτων, τα επιφανειακά κύματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλες περιόδους και διαδίδονται στην επιφάνεια του εδάφους ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ. (Δείτε το πρώτο λινκ).

Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει για την Ελλάδα, γιατί μακρινοί σεισμοί 7.5-8.0R που είναι το δυναμικό του Ελληνισμού τόξου μπορούν να επηρεάσουν τα πολύ ψηλά κτίρια, μεγάλες γέφυρες, αγωγούς παροχής φυσικού αερίου, ανεμογεννήτριες, και άλλες μεγάλων ιδιοπεριόδων κατασκευές. Κάπως έτσι εξηγείται το ότι με τον σεισμό του 81 επλήγησαν κυρίως πολυώροφες πολυκατοικίες στην αθήνα και μάλιστα ο τελευταίος όροφος πάνω ,σε αντίθεση με τον σεισμό του 99 που χτυπήθηκαν κυρίως μονοκατοικίες που δεν ήταν τόσο καλά χτισμένες και κάποιες βέβαια πολυκατοικίες αλλά οι ζημιές έγιναν μεταξύ ισογείου και πρώτου ορόφου και όχι στους τελευταίους όπως με τον σεισμό του 81. Θυμηθείτε επίσης και τον 7άρι από τα Κύθηρα τα Θεοφάνεια του 2006. Όπου δονήθηκε όλοι η χώρα σχεδόν το ίδιο και μάλιστα και μέσα στην Αθήνα σε ψηλά κτίρια πέσαν μπιμπελό και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα από σύνθετα παρότι ήταν σε απόσταση άνω των 200 km.

Δηλαδή η διαφορά είναι ότι σε τέτοιου είδους σεισμούς έχουμε μεγάλη χαμηλόσυχνη ταλάντωση του εδάφους αλλά όχι με μεγάλη επιτάχυνση, σε αντίθεση με τοπικούς και επιφανειακούς σεισμούς που έχουν μεγάλες υψίσυχνες εδαφικές κινήσεις και επιταχύνσεις.