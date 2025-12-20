Τσιάρας για αγρότες: Εγκρίθηκαν 16 από τα κύρια αιτήματα τους - Άλλα 4 στο τραπέζι των συζητήσεων

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας πως: «σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες», μιλώντας στο ΕΡΤnews, καθώς υπενθύμισε την πρόθεση διαλόγου της κυβέρνησης με τους παραγωγούς.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα, τα οποία συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και με τις πιέσεις στις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

«Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχει δυσκολευτεί η παραγωγική διαδικασία και η δυνατότητα των αγροτών να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε ο υπουργός.

Μάλιστα, δήλωσε πως ένα μεγάλο μέρος των κύριων αιτημάτων των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί, επαναλαμβάνοντας πως από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είναι προς εξέταση, δηλαδή τα 16 ήδη και τα 4 είναι στο τραπέζι της συζήτησης.

Αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και αφορολόγητο πετρέλαιο

Σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η οποία τιμή σύμφωνα με το υπουργό είχε καθοριστεί από την κυβέρνηση από το 2024 ως 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα και αναμένεται να παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια.

Παράλληλα, εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της τιμής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ.

Όσον αφορά το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να λύσει ζητήματα ρευστότητας που δημιουργούνται από την πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν επιστραφεί φόροι μέσω της ΑΑΔΕ.

«Τα δύο βασικά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής είναι στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», σημείωσε ο υπουργός.

Ενίσχυση μέσω του ΕΛΓΑ

Ο υπουργός τόνισε την γενναία στήριξη που προσέφερε ο ΕΛΓΑ στους αγρότες, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού πληρώθηκαν 122 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέσα στον ίδιο χρόνο.

Φέτος, όπως ανέφερε ο οργανισμός θα καλύψει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές των τελευταίων πέντε ετών, πόσό που αποτελεί πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς επιβάρυνση του ασφαλίστρου.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένα τεχνικό λάθος 12-15 ωρών κατά την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά τόνισε ότι η συνολική προσπάθεια του ΕΛΓΑ αποδεικνύει συνέπεια και εκσυγχρονισμό.

Παρά τη διαφωνία κάποιων αγροτών να καθίσουν στο τραπέζι διαλόγου, ο υπουργός επαναβεβαίωσε ότι η πόρτα του υπουργείου παραμένει ανοιχτή. Τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, πάντα εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενίσχυση των μπλόκων και ανοιχτά διόδια για το Σαββατοκύριακο

Στο μεταξύ, την παραμονή τους στα μπλόκα για την περίοδο των Χριστουγέννων ανακοίνωσαν οι αγρότες, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο ότι τις επίμαχες ημέρες θα ανοίξουν τους δρόμους ώστε να διέρχονται ελεύθερα οι πολίτες, ενώ σήμερα, Σάββατο (20/12) και αύριο Κυριακή (21/12) πρόκειται να ανοίξουν οι μπάρες των διοδίων κοντά στα μπλόκα.

Tην ίδια ώρα, είναι ξεκάθαροι προς τη κυβέρνηση πως δεν δέχονται διάλογο χωρίς απτές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους. Η κυβέρνηση σε απάντησή της, δήλωσε ότι από τα 27 αιτήματα, τα 16 έχουν ήδη επιλυθεί ή βρίσκονται σε «καλό δρόμο».

Σήμερα, Σάββατο, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια το Μακρυχωρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, κάτι που θα ισχύσει και την Κυριακή, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής.

Όσον αφορά το μπλόκο της Σιάτιστας, αυτό ενισχύθηκε με 200 τρακτέρ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριο.

Χθες το μεσημέρι στη Σιάτιστα, έκλεισε για ένα δίωρο και η Εγνατία και η Εθνική Οδός, με ουρά χιλιομέτρων να σχηματίζεται από τα φορτηγά που δεν επιτρεπόταν να περάσουν. Παράλληλα, κανονικά γινόταν η διέλευση των οχημάτων από και προς Γιάννενα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με απόφαση των αγροτών από το μπλόκο της Σιάτιστας, πρόκειται να ανοίξουν τα διόδια όχι μόνο στη Ξηρολίμνη και στον κόμβο της Σιάτιστας, αλλά και στα διόδια Πολυμύλου, όπου ουσιαστικά σημειώνεται και η μεγαλύτερη κίνηση.

Στα Μάλγαρα, είναι πλέον κλειστά και τα δύο ρεύματα ενώ από τις 7 και μισή χθες το βράδυ, έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για όλα τα αυτοκίνητα, το οποίο είχε ανοίξει για δύο ώρες μόνο και μόνο, για να γίνει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας των φορτηγών στο ύψος της Χαλκηδόνας, , αφού συνάδελφοί τους έκλεισαν στον κόμβο της Χαλκηδόνας, στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Αυτός ο σχεδιασμός θα μείνει μέχρι την Τρίτη, μέχρι που θα ανοίξουν για να περάσουν οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων.

Οι Εύζωνοι παραμένουν κλειστοί τέσσερις ώρες κάθε μέρα, έξι με δέκα μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων.