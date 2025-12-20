Αμετακίνητοι οι αγρότες από τα μπλόκα στις γιορτές - Ανοιχτά τα διόδια για το Σαββατοκύριακο

Την παραμονή τους στα μπλόκα για την περίοδο των Χριστουγέννων ανακοίνωσαν οι αγρότες, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο ότι τις επίμαχες ημέρες θα ανοίξουν τους δρόμους ώστε να διέρχονται ελεύθερα οι πολίτες, ενώ σήμερα, Σάββατο (20/12) και αύριο Κυριακή (21/12) πρόκειται να ανοίξουν οι μπάρες των διοδίων κοντά στα μπλόκα.

Tην ίδια ώρα, είναι ξεκάθαροι προς τη κυβέρνηση πως δεν δέχονται διάλογο χωρίς απτές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους. Η κυβέρνηση σε απάντησή της, δήλωσε ότι από τα 27 αιτήματα, τα 16 έχουν ήδη επιλυθεί ή βρίσκονται σε «καλό δρόμο».

Κόμβος Νίκαιας: Ανοιχτές οι μπάρες στα διόδια το Σ/Κ

Σήμερα, Σάββατο, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια το Μακρυχωρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, κάτι που θα ισχύσει και την Κυριακή, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής.

Οι αγρότες προγραμματίζουν να μοιράσουν στους οδηγούς που περνούν από το μπλόκο αγροτικά προϊόντα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, όπως λένε, να δείξουν ότι τα προϊόντα τους πωλούνται σε χαμηλές τιμές.

Χθες, μετά τον συμβολικό αποκλεισμό που ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής και διήρκεσε μέχρι τις 7, δημιουργώντας τεράστιες ουρές από φορτηγά αλλά και από Ι. Χ., άνοιξαν τελικά όλες οι παρακαμπτήριες οδοί στην περιοχή και έτσι θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο.

Σιάτιστα Κοζάνης: 200 επιπλέον τρακτέρ στο μπλόκο

Όσον αφορά το μπλόκο της Σιάτιστας, αυτό ενισχύθηκε με 200 τρακτέρ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριο.

Χθες το μεσημέρι στη Σιάτιστα, έκλεισε για ένα δίωρο και η Εγνατία και η Εθνική Οδός, με ουρά χιλιομέτρων να σχηματίζεται από τα φορτηγά που δεν επιτρεπόταν να περάσουν. Παράλληλα, κανονικά γινόταν η διέλευση των οχημάτων από και προς Γιάννενα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με απόφαση των αγροτών από το μπλόκο της Σιάτιστας, πρόκειται να ανοίξουν τα διόδια όχι μόνο στη Ξηρολίμνη και στον κόμβο της Σιάτιστας, αλλά και στα διόδια Πολυμύλου, όπου ουσιαστικά σημειώνεται και η μεγαλύτερη κίνηση.

Για τη Δευτέρα αποφάσισαν τουλάχιστον 24ωρο αποκλεισμό των φορτηγών, των εμπορικών οχημάτων από την περιοχή, με τον δρόμο να κλείνει και πάλι σε για δύο ώρες.

Μάλγαρα: Κλειστά και τα δύο ρεύματα

Στα Μάλγαρα, είναι πλέον κλειστά και τα δύο ρεύματα ενώ από τις 7 και μισή χθες το βράδυ, έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για όλα τα αυτοκίνητα, το οποίο είχε ανοίξει για δύο ώρες μόνο και μόνο, για να γίνει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας των φορτηγών στο ύψος της Χαλκηδόνας, , αφού συνάδελφοί τους έκλεισαν στον κόμβο της Χαλκηδόνας, στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Αυτός ο σχεδιασμός θα μείνει μέχρι την Τρίτη, μέχρι που θα ανοίξουν για να περάσουν οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων.

Οι Εύζωνοι παραμένουν κλειστοί τέσσερις ώρες κάθε μέρα, έξι με δέκα μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων.

Το Δερβένι θα συμμετέχει σε ωριαίο αποκλεισμό καθημερινά και το Σάββατο θα κάνει μία δράση στα διόδια Ωραιοκάστρου, ανοίγοντας τις μπάρες μετά τις 12 μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι.

Οι αγρότες στα πράσινα Φανάρια αποφάσισαν την παραμονή τους στο μπλόκο για τα Χριστούγεννα, χωρίς να κινηθούν για αποκλεισμό του κόμβου της Θέρμης.

Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας: Δύο σκληρά μπλόκα

Στη θέση Χαλίκι στην Αιτωλοακαρνανία, κόβεται στα δύο η Δυτική Ελλάδα, με τους αγρότες να επιμένουν στα μπλόκα σε Ιονία Οδό και Ολυμπία. Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η παρακαμπτήριος οδός, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας δηλώνουν αποφασισμένοι και μετά από πολλές μέρες στο Αγγελόκαστρο οδηγήθηκαν με τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και την παρακαμπτήριο αυτή οδό.

Όπως αναφέρουν θα συνεχίσουν και τις μέρες των γιορτών, έχοντας όμως ανοιχτά τα διόδια.

Ένα άλλο σκληρό μπλόκο, αυτό της Ολυμπίας Οδού, συνεχίζει να βρίσκεται εκεί και σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια κίνηση υπέρ των πολιτών.

Χαλκίδα: Μπλόκο στη Υψηλή γέφυρα

Οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν χθες τον δρόμο στην Υψηλή γέφυρα στις επτά το απόγευμα για τρεις ώρες, ενώ για πρώτη φορά έκλεισαν και παρακαμπτήριες οδούς.

Το Σάββατο 6 με 8, οι αγρότες της Εύβοιας σκοπεύουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο, ενώ για την Κυριακή σε συνεννόηση και με τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας έχουν αποφασίσει να πάνε στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα ανοίξουν τις μπάρες για να περνούν τα οχήματα ελεύθερα.

Όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, για Δευτέρα και Τρίτη, έχουν προγραμματίσει νέες κινητοποιήσεις με μεγαλύτερη διάρκεια και φυσικά με κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών, στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πέριξ της γέφυρας.

Απέκλεισαν τον κόμβο Πλατύκαμπου οι αγρότες της Νίκαιας

Στον κόμβο του Πλατύκαμπου έφτασαν λίγο μετά τις 16:00 της Παρασκευής τα τρακτέρ και οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας και απέκλεισαν την κυκλοφορία μέχρι το βράδυ ενώ υπήρξε ακόμα ένα σημείο λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Αχιλλείου, όπου και εκεί οι αγρότες με μηχανήματα και τρακτέρ απέκλεισαν την κυκλοφορία.

Το Σάββατο, έχει προγραμματιστεί μια παρέμβαση στα διόδια του Ευαγγελισμού, όπου οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες στο πλαίσιο της κινητοποίησης ενώ την Τρίτη θα υλοποιηθεί η απόφαση για διευκόλυνση των εκδρομέων.