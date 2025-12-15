Τυλίχθηκε στις φλόγες φορτηγό στις Αφίδνες: Διακοπή της κίνησης στο ρεύμα προς Αθήνα

Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην ΕΟ Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνας, καθώς για άγνωστη αιτία φορτηγό έπιασε φωτιά και παραδόθηκε στις φλόγες.
Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς
