Τυλίχθηκε στις φλόγες φορτηγό στις Αφίδνες: Διακοπή της κίνησης στο ρεύμα προς Αθήνα

Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην ΕΟ Αθηνών - Λαμίας, στα διόδια Αφιδνών, καθώς για άγνωστη αιτία φορτηγό έπιασε φωτιά και παραδόθηκε στις φλόγες.

Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην ΕΟ Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνας, καθώς για άγνωστη αιτία φορτηγό έπιασε φωτιά και παραδόθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς

