Τύλισος: Νεκρό κοριτσάκι μετά από αιφνίδια αδιαθεσία - «Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Η τοπική κοινότητα της Τυλίσου ζει μέρες απόλυτης θλίψης μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός δύο ετών κοριτσιού, το οποίο κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη μητέρα του. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει όλη την περιοχή, καθώς η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και σεβαστή από τους κατοίκους του χωριού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Η μητέρα του σταμάτησε αμέσως το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και προσπάθησε να το βοηθήσει, αλλά δυστυχώς το κοριτσάκι κατέληξε στην αγκαλιά της, σύμφωνα με πληροφορίες του maleviziotis.gr.

Η οικογένεια, η οποία έχει ακόμη δύο παιδιά – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – βρίσκεται βυθισμένη στην αμέτρητη θλίψη και η απώλεια αυτή έχει προκαλέσει απέραντη οδύνη στην τοπική κοινωνία της Τυλίσου.