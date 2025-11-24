Τύλισος: Νεκρό κοριτσάκι μετά από αιφνίδια αδιαθεσία - «Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Η τοπική κοινότητα της Τυλίσου ζει μέρες απόλυτης θλίψης μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός δύο ετών κοριτσιού, το οποίο κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη μητέρα του. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει όλη την περιοχή, καθώς η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και σεβαστή από τους κατοίκους του χωριού.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Η μητέρα του σταμάτησε αμέσως το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και προσπάθησε να το βοηθήσει, αλλά δυστυχώς το κοριτσάκι κατέληξε στην αγκαλιά της, σύμφωνα με πληροφορίες του maleviziotis.gr.
Η οικογένεια, η οποία έχει ακόμη δύο παιδιά – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – βρίσκεται βυθισμένη στην αμέτρητη θλίψη και η απώλεια αυτή έχει προκαλέσει απέραντη οδύνη στην τοπική κοινωνία της Τυλίσου.
- «Ενδείξεις για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία»: Βροχές, χιόνια και «γεύση χειμώνα» σύμφωνα με τον Τσατραφύλλια
- 8 ζευγάρια που ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα τηλεοπτικών σειρών και μάλλον δεν το ήξερες
- Κλέλια Ανδριολάτου για τα σχόλια των «Αταίριαστων» στις φωτογραφίες της με μαγιό: «Αισθάνθηκα αμήχανα»
- Ούτε περίπτερο, ούτε καφέ: Το ελληνικό χωριό που έχει μόνο ένα αστεροσκοπείο και μία ταβέρνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.