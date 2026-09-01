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Τζάνειο: Εργαζόμενη καπνίζει μέσα στο νοσοκομείο πίσω από τον γκισέ

Ασθενής απαθανάτισε εργαζόμενη στο Τζάνειο Νοσοκομείο να καπνίζει πίσω από το γκισέ, αδιαφορώντας για τους ασθενείς αλλά και τον αντικαπνιστικό νόμο.

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Υπάλληλος του Τζάνειου Νοσοκομείου καπνίζει μέσα στο κτήριο | glomex/skai
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Εικόνες που προκαλούν θλίψη και οργή ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν εργαζόμενους του Τζάνειου Νοσοκομείου να καπνίζουν είτε μέσα είτε έξω από το κτήριο.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφία που τράβηξε ασθενής, εργαζόμενη καπνίζει πίσω από τον γκισέ. Πρόκειται για υπάλληλο που δίνει το απαραίτητο έγγραφο σε ασθενείς για τα επείγοντα περιστατικά.

Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται φύλακας του νοσοκομείου να καπνίζει και όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ τις φωτογραφίες έχει δει και ο διοικητής επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για το Τζάνειο. Σχετικά με τον φύλακα ανέφερε ότι είναι οριακά έξω από το νοσοκομείο.

Αντίθετα η άλλη υπάλληλος καπνίζει μέσα στο νοσοκομείο αδιαφορώντας για τον αντικαπνιστικό νόμο καθώς και για την υγεία των ασθενών.

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