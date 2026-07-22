Τζέιμς Δαλαμάγκας: Δεν εκδίδεται στην Αυστραλία - Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας

Αρνητική ήταν η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών για την έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Ελλάδα στη πλαίσιο έκδοσης διεθνούς εντάλματος.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Tempo24.News, το Συμβούλιο Εφετών απεφάνθη που δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην παραδοθεί ο 55χρονος στις αρχές της Αυστραλίας.

Σημειώνεται πως ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, είχε συλληφθεί στις αρχές του Ιουνίου στην Αιγιαλεία για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία και αποφυλακίστηκε με όρους από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου στις 8 Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται πως κατηγορείται για δύο δολοφονίες στην Αυστραλία, συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ, όπου σκότωσε τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης στο Belmore. Το θύμα άφησε την τελευταία του πνοή όταν ενεπλάκη σε καυγά μεταξύ δύο θαμώνων προκειμένου να τους χωρίσει. Αιφνιδιαστική ήταν η επίθεση του Δαλαμάγκα καθώς τον μαχαίρωσε θανάσιμα. Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μια μέρα μετά το έγκλημα, ωστόσο ο δράστης είχε ήδη διαφύγει.