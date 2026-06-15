Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αναίρεσε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου που αποφυλάκισε τον καταδικασθέντεντα «αρχηγό» της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη.

Γιωτόπουλος - Το υπόβαθρο της απόφασης

Το ποινικό τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του αντεισαγγελέα του Ανωτάτου δικαστηρίου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μελέτησε την απόφαση του συμβουλίου πλημμελειοδικών Πειραιά.

Το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Γιωτόπουλο, με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, επέστρεφε από τις άδειες που λάμβανε τα τελευταία χρόνια και είχε αποκτήσει διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του.