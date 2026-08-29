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Ξανά στο επίκεντρο το FIR Αθηνών: Μπήκαν σε εγκαταστάσεις της ΥΠΑ και «ξήλωσαν» καλώδια για το VCRS

Άγνωστοι μπήκαν στις εγκατσατάσεις της ΥΠΑ στο Ελληνικό και έκλεψαν καλώδια που αφορούν στο σύστημα VCRS. Τι ερευνούν οι αρχές.

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Ξανά στο επίκεντρο έρχεται το FIR Αθηνών αυτή τη φορά για την κλοπή που σημειώθηκε την Παρασκευή (28/8) λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ στο εργοτάξιο των παλιών εγκαταστάσεων της ΥΠΑ στο Ελληνικό.

Υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων κάλεσαν την Αστυνομία, άντρες της οποίας διαπίστωσαν και από το υλικό της κάμερας ασφαλείας, πως δύο άγνωστοι δράστες έκοψαν μέρος της περίφραξης και αφού εισήλθαν στις εγκαταστάσεις, αφαίρεσαν καλώδιο οπτικών ινών, άγνωστης αξίας.

Οι δράστες καταγράφηκαν στο ίδιο βιντεοληπτικό υλικό να διαφεύγουν με ένα λευκό φορτηγάκι.

Οι πληροφορίες του Mega, αναφέρουν ότι τα καλώδια αφορούν το σύστημα VCRS. που αφορά τις ασφαλείς επικοινωνίες στις αερομεταφορές.

Στο σημείο μετέβηκε και κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών για να συλλέξει τυχόν αποτυπώματα και γενετικά υλικά ενώ τις έρευνες τις έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού-Αργυρούπολης.

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