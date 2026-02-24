Xανιά: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα τρεις ανήλικοι μετά το καρναβάλι - Τους πέταξαν σπρέι στα μάτια

Στο νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος» κατέληξαν τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας 13 - 15 ετών, με χημικά εγκαύματα καθώς φέρεται να τους πέταξαν σπρέι κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού.
Στην Κίσσαμο, σύμφωνα με το STAR, μια 15χρονη που συμμετείχε στις εκδηλώσεις δέχθηκε τον αφρό μέσα στα μάτια της και υπέστη στικτή κερατίτιδα.
Διακομίστηκε στο κέντρο Υγείας και αμέσως μετά στο νοσοκομείο Χανίων.
Η μητέρα της δήλωσε: «Η νύχτα που ακολούθησε ήταν εφιαλτική. Οι πόνοι αφόρητοι. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να είναι με κλειστά μάτια, σε σκοτεινό περιβάλλον, με έντονη φωτοφοβία και πόνο. Δεν θα πάει ούτε σχολείο».
Ακόμη δύο παιδιά νοσηλεύονται. Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για χημικά εγκαύματα που συνδέονται με τους αφρούς των εκδηλώσεων, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία και η πορεία της υγείας τους είναι βελτιούμενη.
