Ένας Έλληνας συγκαταλέγεται στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν τρεις θάνατοι που συνδέονται με χανταϊό, σύμφωνα με την ενημέρωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας Oceanwide Expeditions.

Ο ΕΟΔΥ επικοινώνησε με τον Έλληνα επιβάτη, αφού ενημερώθηκε για τα στοιχεία του από τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πρόκειται για έναν 70χρονο ομογενή συνταξιούχο, ο οποίος δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Στελέχη του αρμόδιου τμήματος του ΕΟΔΥ για τα σπάνια νοσήματα ήρθαν σε επαφή μαζί του, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό και τις πρόσφατες μετακινήσεις του, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Το MV Hondius, που πραγματοποιούσε κρουαζιέρα στον Ατλαντικό, πλέει από το Πράσινο Ακρωτήριο προς τα Κανάρια Νησιά, μεταφέροντας περίπου 140 επιβάτες και μέλη πληρώματος που παραμένουν στο πλοίο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλοι είναι ασυμπτωματικοί και παραμένουν στις καμπίνες τους, ενώ στις 11 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η αποβίβασή τους μέσω Τενερίφη.

Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι έχουν επιβεβαιωθεί πέντε από τα οκτώ ύποπτα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο.