«Δεσμεύομαι να επανέλθω»: Ο Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε νέο κόμμα μέσα από ένα βίντεο

Σε μια κίνηση που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τις νομικές δικλείδες του πολιτικού συστήματος, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης την πρόθεσή του να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα αμέσως μετά την αποφυλάκισή του.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ!

Πρώτες εικόνες από την παρουσίαση του βιβλίου μου "Μαύρη Βίβλος του Πολιτικού Συστήματος". Χιλιάδες Έλληνες έδωσαν δυναμικό παρόν. Στις ηλικίες 17-35 είμαστε ήδη πρώτη δύναμη! pic.twitter.com/TYFtP9CNQG — Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) May 7, 2026

Διαβάστε ακόμα: Μάγδα Φύσσα: «Παύλο νικήσαμε, έχοντας χάσει...Τους τσάκισες»

Ο Κασιδιάρης, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», χρησιμοποίησε υλικό από την παρουσίαση του βιβλίου του για να στείλει μήνυμα «δυναμικής επιστροφής». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανταπόκριση των παρευρισκόμενων στην εκδήλωση ήταν το έναυσμα για τις επόμενες κινήσεις του.

«Δεσμεύομαι ότι μόλις πατήσω, μόνο το ένα πόδι, έξω από τη φυλακή θα είναι να επανέρθω στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε, ο καταδικασμένος πρώην βουλευτής υποστηρίζει ότι το έρεισμά του στις νεαρές ηλικίες (17-35) παραμένει ισχυρό, χαρακτηρίζοντας την υποτιθέμενη επιρροή του ως «πρώτη δύναμη». Παράλληλα, ισχυρίζεται πως έλαβε το «πράσινο φως» από τους υποστηρικτές του για τη δημιουργία ενός «νέου ισχυρού κόμματος» που θα στοχεύει στην είσοδο στη Βουλή.