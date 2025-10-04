Ξάνθη: Συνελήφθη 27χρονος για κατοχή 25 πυροβόλων όπλων

Συνελήφθη εχθές το βράδυ (3/10) πό την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ένας 27χρονος στην περιοχή της Ξάνθης για κατοχή 25 πυροβόλων όπλων.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από την επακόλουθη προανακριτική έρευνα, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του ανωτέρω κατηγορούμενου, στην κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων.

Για τον τερματισμό της δράσης του, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας, ο κατηγορούμενος, τουρκικής καταγωγής, εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός οικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ξάνθης, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία και το όχημα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

25- πιστόλια, με αντίστοιχο αριθμό γεμιστήρων

950- ευρώ

κινητό τηλέφωνο και κουτί συσκευής κινητού τηλεφώνου,

3- πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και κλειδί οχήματος.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων ενώ τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.