Αρχίζει κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες μέρες θα είναι οι πιο δύσκολες για την Αττική

Για ενδεχόμενο ισχυρών βροχών και καταιγίδων προειδοποιεί η ΕΜΥ, και νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να ξεσπάσει μέχρι την Παρασκευή.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές θα πλήξουν και την Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 λεως 18 βαθμους Κελσίου.

Κακοκαιρία: Από Πέμπτη και Παρασκευή ισχυρότερα φαινόμενα

Την Πέμπτη (4/12) στη Θράκη θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Για ισχυρά φαινόμενα κατά τόπους, προειδοποιεί η ΕΜΥ και για την Παρασκευή (5/12).

Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Πρόγνωση Αρνιακού: Οι πιο δύσκολες μέρες για την Αττική

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Τάσου Αρνιακού στον Ant1, η κακοκαιρία σήμερα Τετάρτη (3/12) δεν θα πλήξει τόσο τα δυτικά όσο τα ανατολικά, τις περιοχές που είχαν γλιτώσει από την κακοκαιρία ADEL.

Πρόβλημα βροχοπτώσεων τις επόμενες μέρες αναμένεται να έχει η Πιερία, η Ανατολική Μαγνησία και η Εύβοια.

Αναφορικά με την Αττική, οι πιο δύσκολες μέρες αναμένεται να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.

Ωστόσο, μέχρι 15 Δεκεμβρίου, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, δεν «φαίνεται να κάνουμε λόγο για χειμώνα», καθώς ο υδράργυρος δεν φαίνεται να πέφτει μέχρι τότε.