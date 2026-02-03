Ξεκίνησε η δίκη για τον Αστυνομικό της Βουλής: Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες οι γονείς

Για πρώτη φορά βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη ο πρώην αστυνομικός της Βουλής και η εν διαστάσει σύζυγός του, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, με το δικαστήριο να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.

Οι κατηγορίες και οι θέσεις των δύο πλευρών

Οι γονείς κατηγορούνται ότι κακοποιούσαν τα παιδιά τους μέσα στο οικογενειακό σπίτι, μετατρέποντας – σύμφωνα με τη δικογραφία – την καθημερινότητά τους σε περιβάλλον φόβου και οδύνης.

Ο πρώην αστυνομικός αρνείται κατηγορηματικά τις πράξεις που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι η σύζυγός του έστησε σε βάρος του μια οργανωμένη σκευωρία, επηρεάζοντας και τα παιδιά.

Ο 47χρονος έχει ήδη αποταχθεί από το Σώμα και παρέμεινε 15 μήνες στη φυλακή, ενώ η 35χρονη μητέρα είχε αφεθεί ελεύθερη λόγω της εγκυμοσύνης της στο έκτο παιδί τους.

Το δράμα των παιδιών

Τα έξι παιδιά της οικογένειας εξακολουθούν να ζουν μακριά από τους γονείς τους.

Ο 14χρονος βρίσκεται σε δομή εκτός Αθηνών.

Οι τρεις ανήλικες αδελφές του φιλοξενούνται σε δομή της Αττικής.

Τα δύο μικρότερα αδέλφια παραμένουν σε εγκαταστάσεις μαιευτηρίων.

Η δικογραφία και οι μαρτυρίες

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών, στις οποίες περιγράφονται περιστατικά βίας, καθώς και αναφορές σε κακοποιητικές συμπεριφορές του πατέρα προς τη μητέρα. Η διαδικασία ξεκίνησε με τις πρώτες μαρτυρικές καταθέσεις, ενώ η υπόθεση αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών.