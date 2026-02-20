Ξεκίνησε η κακοκαιρία από τα δυτικά με «Γραμμή Λαίλαπας» 300 χιλιομέτρων: Η ανάρτηση Καλλιάνου

Το νέο κύμα κακοκαιρίας, βρίσκεται σε ισχύ στα δυτικά της χώρας και η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο που είχε εκδόσει χθες, θέτοντας την Αττική σε πορτοκαλί συναγερμό από σήμερα το απόγευμα, ενώ άλλες επτά περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν μέχρι και αύριο. Βελτίωση προβλέπεται από την Κυριακή.

Σε ανάρτηση του ο Γιάννης Καλλιάνος, εξήγησε πως στα δυτικά της χώρα δημιουργήθηκε το φαινόμενο «σπασμένη» Γραμμή Λαίλαπας (Broken Squall Line) 300 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα, με την ανάρτηση «δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο, αναμένεται όμως μια οργανωμένη φάση αστάθειας στην Αττική και αν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο. Τίποτα παραπάνω».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Σπασμένη Γραμμή Λαίλαπας (Broken Squall Line) δημιουργήθηκε πριν από λίγες ώρες στα Δυτικά της χώρας και κατά διαστήματα θα επηρεάζει ολοένα και ανατολικότερες περιοχές, πιθανότατα διατηρώντας τη μορφή Broken Squall Line -ή και εμφανιζόμενη πιο οριοθετημένη- μέχρι να προσεγγίσει και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα ήταν τοπικά ισχυρά με σαφή γραμμική διάταξη όπως βλέπετε στο βίντεο.

Μάλιστα, σε ευθεία γραμμή, το μήκος της γραμμής λαίλαπας προσέγγισε σχεδόν τα 300 km, διότι το ένα της άκρο βρέθηκε περίπου στις βόρειες γεωγραφικές περιοχές της Ηπείρου και το άλλο της άκρο νότια της Ζακύνθου.

Η οργάνωση της γραμμής καταιγίδων εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της διάτμησης του ανέμου, της διαθέσιμης αστάθειας και της δυναμικής του ψυχρού ρεύματος, σύμφωνα με τη θεωρία οργανωμένης μεταφοράς. Αυτές οι συνθήκες υπήρχαν, και όταν υπάρχουν, η γραμμική οργάνωση καταιγίδων (σπασμένη η συνεχής) είναι η πιο πιθανή φυσική συνέπεια της ατμοσφαιρικής διαταραχής.

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ανάλυση των δυναμικών και θερμοδυναμικών πεδίων, σήμερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα επηρεαστεί και η Αττική από φαινόμενα.

Το αν η «γραμμή» θα εμφανιστεί τμηματικά περαιτέρω διασπασμένη ή ακόμα αν είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη η απόσταση μεταξύ των άκρων της (εκτιμώ μικρότερη και πιο διασπασμένη), θα αποτυπωθεί πλέον στα δεδομένα παρατήρησης.

Ωστόσο, η διέλευσή τοπικών καταιγίδων από το νομό Αττικής θεωρείται αναμενόμενη εξέλιξη στο πλαίσιο της δραστηριότητας που συνοδεύει την προσέγγιση ενός ψυχρού μετώπου. Επίσης, δεν αποκλείονται κατά τόπους οι καταιγίδες αυτές να έχουν και τοπικά αυξημένη ένταση.

Δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο, αναμένεται όμως μια οργανωμένη φάση αστάθειας στην Αττική και αν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο. Τίποτα παραπάνω.

Βρισκόμαστε, συνεπώς, σε φάση αναμονής της απογευματινής - βραδινής επιδείνωσης του καιρού στην Αττική».