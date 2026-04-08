Ξεκίνησε η μεγάλη έξοδος του Πάσχα: Αυξημένη η κίνηση σε λιμάνια, ΚΤΕΛ, αεροδρόμια και εθνικές οδούς

Αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα Μεγάλη Τετάρτη (08/04) σε λιμάνια, αεροδρόμια και εθνικές οδούς. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, από το οποίο αναχωρούν σήμερα περισσότεροι από 12.000 επιβάτες.

Οι πληρότητες στα περισσότερα πλοία για Κυκλάδες αγγίζουν το 100/%, ενώ από αύριο μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο έχουν προστεθεί επιπλέον δρομολόγια.

Νωρίτερα στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης πασχαλινής επίσκεψής του.

Συνοδευόμενος από την ηγεσία του Λιμενικού, κινήθηκε κατά μήκος των προβλητών και ήρθε σε επαφή με επιβάτες που ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν, καθώς και με εργαζόμενους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται καθημερινά στο λιμάνι.

Αντάλλαξε ευχές για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, σε μια περίοδο αυξημένης κίνησης και προετοιμασίας για τη μεγάλη έξοδο των ημερών.

Κίνηση στους δρόμους

Μεγάλο το μποτιλιάρισμα για την έξοδο του Πάσχα, σύμφωνα με τα στοιχεία για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Παραλιακή και φτάνει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι ως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λ.Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.

Με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία στην Πέτρου Ράλλη προς το ποτάμι και στα δύο ρεύματα.\

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως την Πλατεία Ιπποδαμείας.