Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Πέμπτη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με την κίνηση να είναι αυξημένη στο οδικό δίκτυο της Αθήνας.

Στον Κηφισό και στο ρεύμα προς Λαμία, όπως φαίνεται και στα πλάνα του Orange Press Agency, καταγράφεται μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ρέντη έως και την Κηφισιά, ενώ κάποιες στιγμές τα οχήματα ακινητοποιούνται πλήρως λόγω της πυκνής κυκλοφοριακής ροής.

Στην Αθηνών - Κορίνθου το κυριότερο πρόβλημα είναι από το ύψος του Αιγάλεω έως και Σκαραμαγκά, ενώ στη συνέχεια υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια, στη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα.

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και συγκεκριμένα στην έξοδο προς τον Κηφισό, σε Γέρακα και Μαρούσι.