Ξενοδοχείο στην Κρήτη κατήγγειλε τουρίστρια ότι αφόδευσε μέσα στην πισίνα

Για ανάρμοστη συμπεριφορά κατήγγειλαν μία τουρίστρια οι υπεύθυνοι ξενοδοχείου στην Κρήτη, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο πως η συγκεκριμένη γυναίκα αφόδευσε μέσα στην πισίνα του καταλύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περίεργο συμβάν σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο 47χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου – σε περιοχή της Χερσονήσου – και ο 70χρονος εκπρόσωπος της επιχείρησης πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και κατήγγειλαν πως μία 53χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία αφόδευσε μέσα στην πισίνα/

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 53χρονη και τη συνέλαβαν ωστόσο εκείνη κατάθεσε μήνυση για ψευδή στοιχεία και συκοφαντική δυσφήμιση.

Το αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψη και των δύο στελεχών του ξενοδοχείου ενώ την ίδια ώρα ερευνούν την υπόθεση για να εξακριβώσουν τι πραγματικά συνέβη.

Με πληροφορίες από cretapost.gr