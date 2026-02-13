«Όργωσαν» το Σύνταγμα με τα τρακτέρ οι αγρότες που κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από την απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Λίγο πριν από τις 11 το πρωί έφτασαν από την Εύβοια τα πρώτα τρακτέρ στα διόδια των Αφιδνών και ακολούθησαν εκείνα από Μπράλο, Κάστρο, Θεσσαλία και Καρδίτσα.

Περίπου στις 3 το μεσημέρι τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα που τα συνόδευαν ήρθαν παρατεταγμένα σε κονβόι από την αριστερή λωρίδα της Εθνικής, για να μην δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, συνοδεία μηχανών και περιπολικών της αστυνομίας με την κυκλοφορία των ΙΧ να διεξάγεται από τις δεξιές λωρίδες.

Οι αγρότες έφτασαν με λεωφορεία και τρακτέρ, που μεταφέρθηκαν πάνω σε τράκτορες, ενώ στις εισόδους της πρωτεύουσας, όλα τα αγροτικά μηχανήματα απολυμάνθηκαν για τον κίνδυνο μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά από περίπου 2 ώρες αφού πέρασαν από την πλατεία Καραϊσκάκη και την Ομόνοια έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος εν μέσω χειροκροτημάτων από τον κόσμο.

Οι περισσότεροι αγρότες αποχωρούν σήμερα Παρασκευή με πούλμαν, ενώ όσοι έχουν φτάσει με τα τρακτέρ τους θα διανυκτερεύσουν στην πλατεία Συντάγματος ή σε κοντινά ξενοδοχεία.

Οι αγρότες θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα

Λίγα λεπτά πριν από τις 19:30 το απόγευμα της Παρασκευής ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες αγροτοσυνδικαλιστών, αγροτών και κτηνοτρόφων στην πλατεία Συντάγματος, οι οποίοι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Το παρών στο αγροτικό συλλαλητήριο, δίνουν χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από πολλά μέρη της Ελλάδας.

Τα αιτήματα που τους οδήγησαν στην Αθήνα

Διαμαρτύρονται, όπως δηλώνουν, για το κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ζητούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους. Στη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με τον Πρωθυπουργό, όπως είπαν, πήραν ψίχουλα και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Οι αγρότες λένε ότι δεν έχουν προχωρήσει θεσμικές παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, που τους υποσχέθηκαν και για το αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ δεν έχει δοθεί στους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς, κάποια ενίσχυση. Ταυτόχρονα, σημειώνουν ότι χιλιάδες αγρότες μένουν απλήρωτοι λόγω προβλημάτων στην τακτοποίηση των ακινήτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις διορθώσεις που μπορούν να γίνουν προκειμένου να πληρωθούν τη βασική τους ενίσχυση, ενώ τέλος του μήνα θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία που ήθελαν, ωστόσο οι αγρότες θέλουν να γίνει επιτάχυνση όλων αυτών των δεσμεύσεων.

Αρκετός κόσμος βρέθηκε στο Σύνταγμα για συμπαράσταση προς τους αγρότες.Κυρίως εκπρόσωποι εργατικών κέντρων, σωματείων και συνδικάτων που βρίσκονταν από νωρίς στο Σύνταγμα σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο με τις Συλλογικές Συμβάσεις.