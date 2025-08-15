Ξεσπά ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια μου θέλει να με καταστρέψει»

Ξεσπά ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την εισαγωγή του εκτάκτως στο Δρομοκαΐτειο, μετά από εντολή του εισαγγελέα. Όπως λέει ο ίδιος στον ANT1, η οικογένειά του θέλει να τον εξοντώσει.

Αστυνομικοί μετέβησαν χθες στο σπίτι του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε. Ο γνωστός καλλιτέχνης κάνει λόγο για μεθοδευμένη παγίδα από μέλη της οικογένειάς του.

«Νιώθω αγανακτισμένος και πικραμένος για την μεθοδευμένη προσπάθεια συγγενικών μου προσώπων να με εξοντώσουν φυσικά, εξυπηρετώντας τα ιδιοτελή τους συμφέροντα. Με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη. Ο εγκλεισμός μου σε ψυχιατρική κλινική έγινε εν αγνοία μου και χωρίς την κατάθεση μου».

Μαζωνάκης: «Ετοιμάζομασταν να καταθέσουμε μηνύσεις»

«Πικραμένος και αγανακτισμένος για την άθλια μεθόδευση από στενούς του συγγενείς» είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τον εγκλεισμό του σε δημόσια ψυχιατρική δομή, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γιώργο Μερκουλίδη που μίλησε στο Star.

Ο ίδιος είπε ότι «το μικρόφωνο θα το πιάσει κανονικά τον Σεπτέμβριο όπως έχει συμφωνήσει με το Fever» ενώ στην ερώτηση αν ο γνωστός τραγουδιστής θα βγει τη Δευτέρα, απάντησε «θα βγει άμεσα, δεν έχει κάτι ψυχιατρικό»

«Είναι δυνατός και υγικής και πιστεύουμε ότι σύντομα θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό. Κατά τον κ. Μερκουλίδη «δεν έγινε απολύτως τίποτα, κανένας τσακωμός ή φασαρία που να δικαιολογεί την εξέλιξη αυτή».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν υπάρχει φυσική παρουσία του Γιώργου με τους στενούς συγγενείς του. Η μόνη συνάντηση έγινε πριν από 4 μήνες με την αδελφή του, τον γαμπρό του και τον δικηγόρο τους στο σπίτι μου όπου τέθηκαν κάποια θέματα αλλά δεν βρέθηκε κάποια λύση. Εμείς τους δηλώσαμε απεριφράστως ότι θα τα πούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων». Κατά τον κ. Μερκουλίδη υπήρξε και άλλη μια προσπάθεια της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη να πάει στο σπίτι του για να τον δει πριν από έναν μήνα, με τον τραγουδιστή να αρνείται κάποια συνάντηση.

Ο δικηγόρος του κ. Μαζωνάκη απέδωσε, μάλιστα, την εξέλιξη αυτή στο ότι «ετοιμαζόμασταν τον Σεπτέμβριο να καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδελφή του, κακουργηματικού χαρακτήρα»

Εξήγησε ότι ο εγκλεισμός έγινε μετά από αίτημα των συγγενών του Γιώργου Μαζωνάκη καθώς «ο νόμος προβλέπει ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσφύγει στον εισαγγελέα και να καταγγείλει ότι συγγενής του είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τρίτα πρόσωπα ή και για τον εαυτό του. Δείτε τον χρόνο που έγινε. Σήμερα είναι αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο οπότε αυτά δεν μπορούσαν να διερευνηθούν».

«Ο εγκλεισμός είναι υποχρεωτικός, δεν ζητείται σε αυτές τις περιπώσεις η συναίνεση του φερόμενου ως αρρώστου. Αποφασίζει ο εισαγγελέας που κάνει δεκτή την αίτηση και πρέπει ο φερόμενος ως ασθενής να μεταφερθεί σε δημόσια δομή για να εξεταστούν όσα υποστηρίζουν οι συγγενείς» συμπλήρωσε.