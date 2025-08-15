Στο δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» βρίσκεται από χτες (14/8) ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελιάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο μέλη της οικογένειάς του (η αδερφή του Βάσω και ο πατέρας του κατά πληροφορίες) ζήτησαν εισαγγελική παραγγελιά, προκειμένου να εξεταστεί για ψυχική διαταραχή. Αν υπογράψουν δύο μέλη της οικογένειας, αυτόματα ο εισαγγελέας προχωράει τη διαδικασία.

Έτσι λοιπόν, περιπολικό περίμενε τον καλλιτέχνη έξω από την οικία του, καθώς ο ίδιος επέστρεφε από το μπάνιο του στη θάλασσα και τον πήγε στο Δρομοκαΐτειο.

Πληροφορίες ανέφεραν πως η οικογένειά του έχει ζητήσει να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Μετά τη δήλωση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος ανέφερε πως ο εγκλεισμός του έγινε εν αγνοία του και ότι τον τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί, ο κουμπάρος του, Βαγγέλης Μητρογιάννης με ανάρτησή του εξέφρασε την εκτίμηση πως μέλη της οικογένειάς του θέλουν να καταστρέψουν τον Γιώργο Μαζωνάkη.

Μαζωνάκης: «Προσπαθούν να τον καταστρέψουν»

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, αναφέρει χαρακτηριστικά πως: «Είναι σε όλους γνωστό ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη προσπαθούν να τον καταστρέψουν.

Όλη η αλήθεια φαίνεται στην ανακοίνωση που έχουν κάνει οι δικηγόροι του».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πάντρεψε το 2011 τον Βαγγέλη Μητρογιάννη με την ηθοποιό Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η οποία και εκείνη με ανάρτησή του εξέφρασε στην συμπαράστασή της στον κουμπάρο της.

«Με τον Γιώργο», έγραψε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στην ανάρτησή της. Παράλληλα, μοιράστηκε και μία φωτογραφία τους από το παρελθόν στην οποία οι δυο τους πόζαραν παρά με τους τετράποδους φίλους τους.

«Ο Γιώργος με τον άντρα μου ήταν πολλά χρόνια φίλοι. Τον ήξερα από παλιά αλλά δεν είχαμε τέτοια στενή φιλία και δέσιμο. Τώρα έχουμε δέσει. Τον έχω αγαπήσει πολύ, τον έχω μέσα στην καρδιά μου και τον θεωρώ οικογένεια. Είναι πολύ γλυκός και έντιμος», δήλωνε το 2012 σε συνέντευξή η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί, γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου, με περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε: “Νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο, αλλά αυτός που επικρατεί.”

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος,Γιώργος Β. Μερκουλίδης,

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».

Μαζωνάκης: Η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του Βάσω

Η δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδερφή του, Βάσω, συνεχίζεται. Ζητήματα οικονομικής φύσεως φαίνεται πως οδήγησαν τον γνωστό τραγουδιστή πέρσι να κινηθεί νομικά κατά της αδελφής του ενώ σήμερα, μέσω επιστολής προς τα Μέσα, έκανε γνωστό ότι έστειλε εξώδικο και στην ίδια του την εταιρεία προκειμένου να εξασφαλίσει την περιουσία του.

Στην επιστολή αυτή, ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει σοβαρές αιχμές για την αδελφή του ότι εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη και την αγάπη που της έδειξε.

«Προκειμένου να επιλυθεί αποτελεσματικά η διαφορά που έχει ανακύψει με την εταιρεία διαχείρισης του καλλιτεχνικού μου έργου, υποχρεώθηκα σήμερα να επιδώσω εξώδικη πρόσκληση τάσσοντας προθεσμία για την παράδοση όλων των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας μου από την απελθούσα Διοίκηση.

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, προτίθεμαι να εγείρω ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων αγωγή λογοδοσίας ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.

ΥΓ: η υπόθεση με θίγει σοβαρά οικονομικά, επαγγελματικά και προσωπικά. Είναι μεγάλη ματαίωση να εμπιστεύεσαι τους κοντινούς κι αγαπημένους ανθρώπους σου και να ανακαλύπτεις πως εκείνοι μόνο έτσι δε σε είδαν παρά μόνο ως αντικείμενο εκμετάλλευσης».

Μαζωνάκης: «Όλα εδώ πληρώνονται»

Τον περασμένο Οκτώβριο ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της δικαστικής διαμάχης με την αδερφή του, Βάσω Μαζωνάκη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «όλα εδώ πληρώνονται», ενώ αναφέρεται και σε «λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

Διαβάστε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης

«Πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες ως καλλιτέχνης (και περισσότερες ως άνθρωπος) έρχομαι αντιμέτωπος με τόσο δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου.

Αγωγές λογοδοσίας κατέθεσα.

Η κρίση της Δικαιοσύνης.

Η παραβίαση του νόμου (αν και ποιος;).

Η πρόκληση υλικών ζημιών.

Αναζήτηση νομικών ευθυνών, ενέργειες απαραίτητες για να προστατεύσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου και με την πίστη, ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που εμπλέκονται και θα αποκαταστήσω τη ζημιά που έχω υποστεί.

ην υλική.

Και τη ζημιά μέσα μου; Το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου; Τη ζημιά της ψυχής μου; Ποιο δικαστήριο και ποια δικαιοσύνη θα την αποκαταστήσει, που θα ασχολείται με το δίκαιο και όχι μόνον με το νόμιμο; Ποια;

Υ.Γ.: Και όλα εδώ, πληρώνονται!»

Ένα μήνα αργότερα, προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση στο The Voice, στέλνοντας μήνυμα σε συγκεκριμένους αποδέκτες.

Με αφορμή τα λόγια του νεαρού διαγωνιζόμενου που εμφανίστηκε στη σκηνή του The Voice, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισήμανε τα εξής: «Όταν μου αρέσει κάτι όσον αφορά το τραγούδι, ενθουσιάζομαι πάρα πολύ.

Γιατί δουλεύω με το ένστικτο εγώ, το οποίο το άφηνα πολλά χρόνια διότι δεν με άφηναν. Οι άνθρωποι που είχα γύρω μου δεν με άφηναν να λειτουργήσω με το ένστικτο μου. Με είχαν καπελωμένο».

«Τώρα, λοιπόν, λέω ότι θα μεγαλουργήσω και ανοίγω τα φτερά μου. Γι’ αυτό και μιλώ έτσι. Με τη γλώσσα της αλήθειας και της ψυχής μου» κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης.