Ξέσπασμα από την Αλεξία Μπακογιάννη για τον Γιωτόπουλο: «Σκοτεινός θεός που αποφάσισε ποιος θα πεθάνει»

Βαθιά απόγνωση, επιφύλασσε η τοποθέτηση της Αλεξίας Μπακογιάννη, με αφορμή τις δικαστικές εξελίξεις και την αρχική απόφαση που επέτρεπε την έξοδο του ηγετικού στελέχους της «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, από τη φυλακή.

Η Μπακογιάννη μετέφερε το βάρος που κουβαλούν οι οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τη δικαιοσύνη, τον σωφρονισμό και τις κοινωνικές προεκτάσεις τέτοιων αποφάσεων.

Αναφερόμενη στην πρώτη δικαστική κρίση που άνοιγε την πόρτα της φυλακής στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, η Αλεξία Μπακογιάννη περιέγραψε με δραματικό τόνο τα συναισθήματα των συγγενών:

«Αναρωτιόμουν αν υπάρχει αληθινός τρόπος να μεταφέρω την απελπισία ή την απόγνωση του να είναι κανείς στη δική μας θέση. Πώς να μεταφέρεις κανείς τα όνειρα που γεμίζουν αίματα ξανά μετά από πολλά χρόνια».

Στη συνέχεια, στάθηκε στον απόλυτα κυνικό χαρακτήρα της δράσης της οργάνωσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επρόκειτο για τυχαία συμβάντα, αλλά για εν ψυχρώ εκτελέσεις:

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμάς. Αυτό που έχει νόημα να θυμηθούμε είναι ότι κάθε απότομος θάνατος είναι ένα μεγάλο δυστύχημα, στη δική μας περίπτωση, όμως, δεν ήταν ατύχημα αλλά κάποιοι άνθρωποι μαζεύτηκαν κάποια μέρα και ο αρχηγός όλων αυτών ήταν ο Γιωτόπουλος που αποφάσισε σαν σκοτεινός θεός ότι αυτός ο αδελφός, αυτός ο πατέρας, αυτός ο γιος, αυτός ο φίλος, θα πεθάνει σήμερα χωρίς να τον ξέρει, χωρίς να έχει τίποτα μαζί του, χωρίς να έχει προσωπικό θέμα απλά θα πεθάνει για να δημοσιοποιήσει τις απόψεις του».

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση της μητέρας της, Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία είχε εκφράσει την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να συναντήσουν τα παιδιά της στον δρόμο τους καταδικασθέντες τρομοκράτες, η Αλεξία Μπακογιάννη περιέγραψε το απόλυτο ηθικό και κοινωνικό αδιέξοδο:

«Να σας ρωτήσω κάτι; Περπατώ με τα παιδιά μου που είναι μικρά και βλέπω τον Κουφοντίνα που σκότωσε τον πατέρα μου και τον Γιωτόπουλο που έδωσε την εντολή. Εγώ τι πρέπει να κάνω;

Ό,τι και να κάνω είναι λάθος. Αν δεν αντιδράσω δεν μπορώ να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Αν αντιδράσω είμαι απολύτως εν αδίκω, ό,τι και να κάνω είμαι απόλυτα χαμένη. Ποια κοινωνία κάνει τα θύματα να είναι απόλυτα χαμένα;»



Σχολιάζοντας την τοποθέτηση της μητέρας της, Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία είχε εκφράσει την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να συναντήσουν τα παιδιά της στον δρόμο τους καταδικασθέντες τρομοκράτες, η Αλεξία Μπακογιάννη περιέγραψε το απόλυτο ηθικό και κοινωνικό αδιέξοδο:

«Να σας ρωτήσω κάτι; Περπατώ με τα παιδιά μου που είναι μικρά και βλέπω τον Κουφοντίνα που σκότωσε τον πατέρα μου και τον Γιωτόπουλο που έδωσε την εντολή. Εγώ τι πρέπει να κάνω; Ό,τι και να κάνω είναι λάθος. Αν δεν αντιδράσω δεν μπορώ να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη.

Αν αντιδράσω είμαι απολύτως εν αδίκω, ό,τι και να κάνω είμαι απόλυτα χαμένη. Ποια κοινωνία κάνει τα θύματα να είναι απόλυτα χαμένα;»

