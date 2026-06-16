Κινήθηκε η σχετική διαδικασία και ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Μετά τη νέα του σύλληψη, ο καταδικασμένος ως ιδρυτικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης πέρασε το βράδυ του στη ΓΑΔΑ, καθώς δεν ήταν ακόμα έτοιμο το σχετικό έγγραφο για τη μεταφορά του στις φυλακές.

Νωρίς το πρωί σήμερα, Τρίτη (16/06), έγινε μεταγωγή του στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, όπου οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

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Για τη μεταφορά του σχηματίστηκε κομβόι με τη συμμετοχή ανδρών της Αντιτρομοκρατικής και της Αστυνομίας.

Στην εισαγγελία, δόθηκε η εντολή φυλάκισης, προκειμένου να επιστρέψει στον Κορυδαλλό.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες μέρες μετά την αποφυλάκισή του, όταν ο Άρειος Πάγος αποφάσισε να κάνει δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας, ακυρώνοντας το βούλευμα βάσει του οποίου ο Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης.