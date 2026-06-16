Στα πόσα χρόνια μπορεί να βγει ο Γιωτόπουλος: Τι ισχύει για τους πολυϊσοβίτες και το «17 φορές ισόβια»

Την εξέλιξη που οδήγησε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο πίσω στις φυλακές Κορυδαλλού εξήγησε ο ποινικολόγος Βασίλης Χειρδάρης.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews Radio 105,8 ανέφερε ότι η συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής κράτησης αποτελεί το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση πολυϊσοβιτών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η αποφυλάκιση είναι αυτόματη.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή όχι το σχετικό αίτημα, καθώς η νομοθεσία προβλέπει ότι «δύναται» να προχωρήσει σε απόλυση υπό όρους.

Τι αλλάζει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους πολυϊσοβίτες

Αναφερόμενος στην απόφαση του Ε’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, ο κ. Χειρδάρης σημείωσε ότι πλέον διαμορφώνεται σαφής νομολογιακή κατεύθυνση σύμφωνα με την οποία οι πολυϊσοβίτες θα πρέπει να έχουν εκτίσει 25 χρόνια κράτησης προκειμένου να εξεταστεί η υφ’ όρον απόλυσή τους.

Όπως εξήγησε, μέχρι πρότινος υπήρχε και η αντίθετη ερμηνεία, η οποία βασιζόταν στην εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου και επέτρεπε την αποφυλάκιση μετά τη συμπλήρωση 19 ετών κράτησης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι θα έπρεπε να εφαρμοστεί η ευμενέστερη διάταξη, επισημαίνοντας ότι η νομοθετική αλλαγή του 2021 αύξησε το σχετικό όριο από τα 19 στα 25 έτη για τους πολυϊσοβίτες.

Παράλληλα, χαρακτήρισε νομικά ορθή την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που είχε κρίνει υπέρ της αποφυλάκισης του Γιωτόπουλου πριν από τη συμπλήρωση της 25ετίας, υπογραμμίζοντας ότι βασίστηκε στην αρχή εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου.

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«Η ισόβια κάθειρξη δεν σημαίνει απαραίτητα ισόβια παραμονή στη φυλακή»

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο καταδικασμένος για σειρά ανθρωποκτονιών εκτίει 17 φορές ισόβια κάθειρξη, ο κ. Χειρδάρης τόνισε ότι το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται αριθμητικά. Όπως ανέφερε, στις περισσότερες δυτικές έννομες τάξεις η ισόβια κάθειρξη δεν συνεπάγεται παραμονή στη φυλακή μέχρι το τέλος της ζωής του κρατουμένου, αλλά συνοδεύεται από την προοπτική επανεξέτασης της υπόθεσής του.

Αναφορικά με το θέμα της μεταμέλειας, διευκρίνισε ότι αυτή δεν αποτελεί νομική προϋπόθεση για την υφ’ όρον απόλυση. Τα βασικά κριτήρια που εξετάζονται είναι η συμπεριφορά του κρατουμένου κατά τη διάρκεια της κράτησης και η πιθανότητα τέλεσης νέων εγκλημάτων μετά την αποφυλάκισή του.

Νέα κρίση από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά

Τέλος, ο κ. Χειρδάρης εξήγησε ότι η υπόθεση θα επιστρέψει στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με νέα σύνθεση δικαστών, το οποίο θα κληθεί να εξετάσει εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσης. Ωστόσο, όπως σημείωσε, το δικαστικό συμβούλιο δεσμεύεται από την ερμηνεία που έχει ήδη δώσει ο Άρειος Πάγος για το συγκεκριμένο νομικό ζήτημα.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η συμπλήρωση της 25ετίας απέχει περίπου έναν χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να υποβληθεί νέο αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο θα εξεταστεί υπό το πρίσμα της πρόσφατης απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου.