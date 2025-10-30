Ξέσπασμα Πρετεντέρη για τις αποζημιώσεις των αγροτών: «Δεν είναι όλοι απατεώνες, έλεος δηλαδή»

Εξαγριωμένοι είναι οι αγρότες στην Κρήτη και είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ενώ έχουν κλείσει τον ΒΟΑΚ. Μετά από σχετικό ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Μega, o Γιάννης Πρετεντέρης σχολίασε ότι «οι άνθρωποι αυτοί ζουν από τα λεφτά αυτά (σ.σ. των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ), καλά κάνουν και γίνονται έλεγχοι αλλά τους έχει δοθεί ένας ορίζοντας χρονικός;».
Τόνισε ότι «δεν μπορούν να κάνουν έλεγχο ένα, δύο χρόνια και οι άνθρωποι να μην παίρνουν τα λεφτά τους. Δεν είναι όλοι απατεώνες. Έλεος δηλαδή. Ωραίοι είναι οι έλεγχοι, ωραίοι οι εισαγγελείς, ωραία η οικονομική αστυνομία, αλλά και οι άνθρωποι αυτοί κάποτε θα πρέπει να πάρουν λεφτά για να φάνε. Δεν πρέπει να υπάρξει ένας χρονικός ορίζοντας;».
Διαβάστε ακόμα: Στους δρόμους οι αγρότες της Κρήτης: Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι - Ξανά κλειστός ο ΒΟΑΚ
