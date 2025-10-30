Στους δρόμους οι αγρότες της Κρήτης: Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι - Ξανά κλειστός ο ΒΟΑΚ

Σε πρωτοφανές κύμα κινητοποιήσεων έχουν προχωρήσει οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, από τη μία άκρη του νησιού έως την άλλη, με μπλόκα σε κομβικά σημεία του Βόρειου Οδικού Άξονα να βρίσκονται σε εξέλιξη από χθες και να παρατείνονται επ’ αόριστον σε Ηράκλειο και Χανιά.

Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν στα σημεία αποκλεισμού, ενώ στο Ρέθυμνο οι συνάδελφοί τους αποφασίζουν καθημερινά τις μορφές δράσης τους. Ο ΒΟΑΚ παραμένει ανοιχτός μέχρι τις 10:00 το πρωί για τη διευκόλυνση της μετακίνησης μαθητών και εργαζομένων, ωστόσο στη συνέχεια κλείνει περιοδικά, προκειμένου να αποσυμφορείται η κυκλοφορία.

Στα Χανιά, το μπλόκο έχει στηθεί στα Τσικαλαριά, ανάμεσα στις Μουρνιές και τη Σούδα. Η συσσωρευμένη αγανάκτηση, τα ανεπίλυτα προβλήματα του κλάδου, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ — που, όπως υποστηρίζουν, ζημίωσε τους έντιμους παραγωγούς — αποτελούν τις βασικές αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν τη μαζική, παγκρήτια κινητοποίηση.

Κρήτη: Τι ζητούν οι αγρότες

Οι κτηνοτρόφοι τονίζουν πως η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο επιβίωσης, καθώς η έλλειψη ρευστότητας και τα συσσωρευμένα χρέη λόγω της ακρίβειας τους έχουν οδηγήσει σε απόγνωση. Παράλληλα, η δυσπιστία απέναντι στην κυβερνητική πολιτική εντείνεται καθημερινά, με τον κλάδο να καταγγέλλει πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει επανειλημμένα διαψεύσει τις ίδιες του τις εξαγγελίες — ιδίως όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι καθυστερήσεις αυτές, σύμφωνα με τους παραγωγούς, είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν εκατομμύρια ευρώ από αγροτικά κονδύλια και να επιβληθούν πρόστιμα και κυρώσεις εις βάρος της χώρας.

Στο Ηράκλειο, χθες Τετάρτη, οι κτηνοτρόφοι του νομού μαζί με συναδέλφους τους από το Λασίθι προχώρησαν σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ στο ύψος του ΚΤΕΟ, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από την πρώτη στιγμή η πρόταση που τέθηκε ήταν ο δρόμος να παραμείνει κλειστός έως και την παραμονή του μεγάλου πανελλαδικού αγροτικού συλλαλητηρίου, που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Παράλληλα, οι διαδηλωτές τόνισαν ότι θα εξασφαλίζεται απρόσκοπτη διέλευση για όλα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους, κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες, ζητώντας την παρέμβαση ανώτατων στελεχών όπως του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Επανέλαβε δε την έλλειψη εμπιστοσύνης του κλάδου προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο μεταξύ, το οδικό δίκτυο του νησιού έχει επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω των μπλόκων, με πολλούς οδηγούς να φτάνουν στα όριά τους. Τα οχήματα που κινούνται από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο αναγκάζονται να χρησιμοποιούν την παλαιά εθνική οδό μέσω Καρτερού, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι η τουριστική σεζόν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και μεγάλο πλήθος ενοικιαζόμενων οχημάτων παραμένει στους δρόμους.

Το αποτέλεσμα ήταν χαοτικό: λίγες μόνο ώρες κλειστού δρόμου αρκούσαν για να προκληθεί κυκλοφοριακό μπλακ-άουτ σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο γύρω από το Ηράκλειο. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν τόσο στην παλαιά εθνική οδό (Νέα Αλικαρνασσός – Καρτερός) όσο και στην εθνική οδό Ηρακλείου–Αγίου Νικολάου. Η Τροχαία αναγκάστηκε να θέσει σε εφαρμογή έκτακτο σχέδιο ρύθμισης της κυκλοφορίας, κυρίως για τη διευκόλυνση όσων κινούνταν από και προς τη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκε και η μεγαλύτερη συμφόρηση.