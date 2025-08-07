Υμηττός: Ο αέρας γκρέμισε κολώνα ηλεκτροδότησης– Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στο Λεκανοπέδιο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, όπως η πτώση δέντρων.

Ένα από τα πιο επικίνδυνα συμβάντα που καταγράφονται είναι η θραύση κολώνας ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Υμηττού.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency,το περισταιτκό έχει γίνει στην οδό Θράκης και για λόγους ασφαλείας (έχουν πέσει υλικά στο οδόστρωμα) η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην περιοχή από τη συμβολή της Λεντάκη με την Αττάλειας.

Αστυνομικοί έχουν τοποθετήσει πολλές κορδέλες σε όλους τους δρόμους που περικλείουν το σημείο, ώστε να μην πλησιάσει ούτε πεζός ούτε όχημα.