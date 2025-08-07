Μενού

Υμηττός: Ο αέρας γκρέμισε κολώνα ηλεκτροδότησης– Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στον Υμηττό καθώς έσπασε κολώνα ηλεκτροδότησης.

Σπασμένη από τον αέρα η τσιμεντένια κολώνα ηλεκτροδότησης στον Υμηττό. | Orange Press Agency
Εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στο Λεκανοπέδιο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, όπως η πτώση δέντρων.

Ένα από τα πιο επικίνδυνα συμβάντα που καταγράφονται είναι η θραύση κολώνας ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Υμηττού.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency,το περισταιτκό έχει γίνει στην οδό Θράκης και για λόγους ασφαλείας (έχουν πέσει υλικά στο οδόστρωμα) η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην περιοχή από τη συμβολή της Λεντάκη με την Αττάλειας

Αστυνομικοί έχουν τοποθετήσει πολλές κορδέλες σε όλους τους δρόμους που περικλείουν το σημείο, ώστε να μην πλησιάσει ούτε πεζός ούτε όχημα. 

