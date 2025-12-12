Το Your Directors Club παρουσιάζει τη νέα πρωτοβουλία White Paper Series – Θέμα Πρώτης Έκδοσης η Κυβερνοασφάλεια

Η πρώτη έκδοση με τίτλο «From BOARDROOM to LIVING ROOM: Cybersecurity as a personal and professional imperative» εστιάζει στην Κυβερνοασφάλεια ως κρίσιμη προϋπόθεση ηγεσίας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Το White Paper αναδεικνύει τη νέα πραγματικότητα των ψηφιακών απειλών, την ανάγκη για ενδυνάμωση της ηγεσίας σε θέματα στρατηγικής ασφάλειας, καθώς και πρακτικές οδηγίες για mindset, διαδικασίες και cyber hygiene που αφορούν κάθε στέλεχος.

Η παρουσίαση της έκδοσης συγκέντρωσε υψηλό ενδιαφέρον, προκαλώντας γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ στελεχών και μελών της επιχειρηματικής κοινότητας του YDC. Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τη σημασία της δημιουργίας ενός χώρου όπου οι ηγέτες μπορούν να συζητούν, να μαθαίνουν και να εξελίσσονται μέσα από αξιόπιστο και στοχευμένο περιεχόμενο και ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων.

Το White Paper δημιουργήθηκε από τους:

Χαρά Βασιλειάδου, Founder, Charizma

Κωνσταντίνο Καλογεράκη, Country Head Greece, Cloud Office

Αργύρη Μακρυγιώργου, SecOps Business Development Manager, GR/HU/CY, Fortinet

Οι τρεις συντελεστές συνδύασαν την εξειδίκευσή τους για να παράγουν μια ολοκληρωμένη και επίκαιρη μελέτη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των C-level στελεχών.

Με τη νέα σειρά White Paper Series, το YDC ενισχύει τον ρόλο του ως ένας δυναμικός κόμβος γνώσης και ηγεσίας, προσφέροντας περιεχόμενο υψηλής αξίας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της σύγχρονης διοίκησης.

Για να διαβάσετε όλο το White Paper εδώ.