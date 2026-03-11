Υπ. Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού: «Κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με σοβαρότητα»

Ανακοίνωση για την υπόθεση της απώλειας της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, Τέταρτη (11/03), το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται η «βαθιά θλίψη» για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνονται «ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της».

«Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Μάλιστα, τονίζεται ότι «απόλυτη προτεραιότητα του υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα».

Από πλευράς υπουργείου, σημειώνεται επίσης:

«Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων».