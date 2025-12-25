«Πιο πιθανό να κερδίσεις το ΛΟΤΤΟ παρά αυτό»: Κόλλησε η κληρωτίδα με τους τυχερούς αριθμούς

Δεν γνωρίζουμε αν είναι πρώτη φορά στα χρονικά, ωστόσο δεν είναι σύνηθες το περιστατικό που έλαβε χώρα εχθές στην «έκτακτη» κλήρωση του ΛΟΤΤΟ.

Υπενθυμίζεται, ότι εχθές λόγω των Χριστουγέννων σήμερα (25/12), έγιναν οι κήρώσεις Τζόκερ και ΛΟΤΤΟ που γίνονται την Πέμπτη.

Ωστόσο, ενώ η διαδικασία κυλούσε κανονικά ξαφνικά «κόλλησε» η κληρωτίδα και χρειάστηκε να φέρουν εφεδρική με την αγωνία να κορυφώνεται.

Ο παρουσιαστής στην ΕΡΤ, είπε μάλιστα, με χιούμορ είπε ότι «υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις να κερδίσεις το ΛΟΤΤΟ, παρά να κολλήσει η κληρωτίδα».