Με κάθε λεπτομέρεια περιέγραψε ο 43χρονος ασθενής και μποξέρ το επεισόδιο που σημειώθηκε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου Αιγίου, λίγες ώρες πριν από την τραγική του κατάληξη, όταν χτύπησε γιατρό μετά από διαπληκτισμό μαζί του.

Ο άνδρας, εμφανώς εξαντλημένος από τον πόνο και την περιπέτεια της υγείας του, μίλησε στο Reader.gr, για την έντονη αντιπαράθεση που είχε με τον ορθοπεδικό γιατρό, για το χτύπημα που –όπως υποστήριξε– δέχτηκε, αλλά και για την αντίδρασή του στη συνέχεια.

Στη συνομιλία μας αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, στην κατάσταση της υγείας του και στην πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Όταν έμαθα για τον θάνατο του 43χρονου μούδιασα. Προφανώς και τάσσομαι κατά κάθε μορφής βίας ωστόσο τηρώντας τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας έψαξα να βρω αυτόν τον άνθρωπο και να καταγράψω την άποψη του .

Έτσι οφείλω να την δημοσιοποιήσω αυτούσια την συνομιλία μας υπηρετώντας την αναζήτηση της αλήθειας.

Μετά τον αιφνίδιο θάνατό του νέου αυτού ανθρώπου θα πρέπει να ελέγξουμε κάθε στοιχείο των καταγγελιών του.

43χρονος Μποξέρ

-Γιατί χτυπήσατε τον γιατρό ;

Μποξέρ: «Όταν πονάτε και είστε δυο μέρες άυπνη και κλαίτε από τον πόνο και σας συμβεί αυτό το πράγμα ..τα έχασα.

Έχω φλεγμονή, είχα βάλει σίδερα στο πόδι (λάμες ) Έχω φλεγμονή πάνω στα σίδερα (λάμες), δεν μπορώ να περπατήσω.

Το είχα σπασμένο (πόδι). Είχα βάλει σίδερα (λάμες) και επειδή πήδηξα μια μάντρα στο σπίτι, μου έκανε φλεγμονή και ήμουν δυο μέρες στο κρεβάτι με ενέσεις».

Λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ο 43χρονος ασθενής μας κατήγγειλε πως ο ορθοπεδικός αρνήθηκε να τον εξετάσει και τον παρέπεμψε στον διευθυντή της ορθοπεδικής κλινικής που τον είχε χειρουργήσει και είχε τοποθετήσει τις λάμες στο πόδι του.

- Γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα αυτόφωρο εις βάρος σας;

Μποξέρ: «Το ξέρω. Είχα πάει στο νοσοκομείο γιατί είχα σπάσει το πόδι μου. Πήγα και λέω στον γιατρό, ένας καινούργιος που ήταν: "Σε παρακαλώ, γιατρέ, πονάω πολύ. Έχω πάει δύο μέρες με ενέσεις".

Του είπα ότι μου είχε κάνει εγχείρηση ένας γιατρός, και αυτοί οι δύο έχουν κόντρα μεταξύ τους.

Και μου είπε: "Να πας στον ...".

Του λέω: "Έχω έρθει στα εξωτερικά ιατρεία, είναι επείγον, πονάω". Και μου χώνει μια σφαλιάρα και στραβώθηκα.»

Συνεχίζει ο μποξέρ: «Πρώτος μου έριξε σφαλιάρα ο γιατρός και έπεσαν τα γυαλιά μου κάτω. Και μετά τον χτύπησα εγώ. Δεν λέω ψέματα, τον χτύπησα ναι, μετά.

Ήταν μπροστά και η νύφη μου. Έφυγα από τα εξωτερικά και πήγα απέναντι στην ορθοπεδική.

Μου λέει: "Φύγε, δεν έχεις τίποτα". Του λέω: "Έχω σπάσει το πόδι μου, έχω βάλει σίδερα, πονάω". Μου έδωσε σφαλιάρα, έπεσαν τα γυαλιά μου κάτω και μετά τον χτύπησα εγώ».

- Άρα έχετε μάρτυρες;

Μποξέρ: «Εννοείται, έχω μάρτυρες.»

- Δεν είχε security; Και γιατί δεν πήγατε στην αστυνομία να πείτε "ο γιατρός με χτύπησε και εγώ μετά";

Μποξέρ: «Όταν τσακώνεσαι με κάποιον στο δημόσιο, χάνεις τα δίκια σου».

Ο 43χρονος όμως είναι σαφής και μας εξηγεί πως εξαιτίας μιας πτώσης του υπέστη φλεγμονή και το κυριότερο επαναλαμβάνει πολλές φορές πως ο γιατρός αρνήθηκε να τον εξετάσει και τον έδιωξε κακήν κακώς …

- Μετά πήγατε σε άλλο νοσοκομείο και έχετε γύψο στο πόδι σας;

Μποξέρ: «Έχω φλεγμονή. Είχα βάλει σίδερα και έχω φλεγμονή πάνω στα σίδερα. Δεν μπορώ να περπατήσω. Το είχα σπασμένο, είχα βάλει σίδερα.

Επειδή πήδηξα μια μάντρα στο σπίτι μου, μου έκανε φλεγμονή και ήμουν στο κρεβάτι δύο μέρες. Περνάω δύσκολα».

Αν ισχύει αυτό αλλάζουν όλα τα δεδομένα.

Αν δηλαδή ο γιατρός αρνήθηκε να εξετάσει έναν ασθενή που υπέφερε δυο μέρες, αδυνατούσε να περπατήσει και περιέγραφε πως υποτροπίασε το χειρουργημένο πόδι κάνοντας αναφορά για φλεγμονή και 48 ώρες μετά ο ασθενής αποβιώνει, τότε σίγουρα μιλάμε για εγκληματικές ευθύνες του γιατρού.

Μποξέρ: «Να πείτε ότι είχα πάει και είχα σίδερα στο πόδι μου, μου τα είχε βάλει ο διευθυντής του νοσοκομείου.

Και επειδή του είπα το όνομα, μου λέει εδώ είναι εξωτερικά ιατρεία, για σοβαρά πράγματα. Του λέω: «Φίλε μου, δύο μέρες είμαι άυπνος για ενέσεις για τον πόνο, και εσύ μου λες να φύγω».

Και κουβέντα στην κουβέντα, στον διάλογο, του λέω:

«Πλάκα μου κάνεις; Τι να φύγω; Βγάλε μου μια πλάκα, κάτι κάνε, πονάω σου λέω». «Τι θες τώρα;», μου λέει.

Και μου χώνει μια σφαλιάρα, πέφτουν τα γυαλιά μου κάτω και μετά τον χτύπησα. Τι να κάνω;»

Την απάντηση θα δώσει η νεκροψία νεκροτομή έτσι ώστε να γίνουν γνωστά τα ακριβή αίτια θανάτου του ανθρώπου αυτού.

Ο 43χρονος μας δήλωσε πως είχε πρόθεση μόλις έληγε το αυτόφωρο να πήγαινε να υποβάλει μήνυση κατά του γιατρού και γιατί τον χαστούκισε -όπως κατήγγειλε αλλά κυρίως γιατί τον άφησε αβοήθητο να υποφέρει.

Δεν πρόλαβε όμως.

Όταν επικοινώνησα με τον γιατρό για να τον ενημερώσω για τον θάνατο του 43χρονου εκείνος μου απάντησε πως συμβαίνουν αυτά να πεθαίνουν μόνοι τους οι άνθρωποι.