Αίγιο: Νεκρός ο ασθενής που γρονθοκόπησε γιατρό - Πέθανε σήμερα στο ίδιο νοσοκομείο

Αναπάντεχη κατάληξη είχε το επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/12) στο νοσοκομείο Αιγίου όταν ένας 45χρονος γρονθοκόπησε τον ορθοπεδικό γιατρό που τον εξέταζε και έφυγε για να μη συλληφθεί, καθώς το απόγευμα της Κυριακής (14/12) ο δράστης της επίθεσης, έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με το pelop.gr, τον 45χρονο τον εντόπισαν δικοί του άνθρωποι στο σπίτι του χωρίς τις αισθήσεις του, κάλεσαν ασθενοφόρο, τον μετέφερε στο Νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί απλώς πιστοποίησαν τον θάνατό του.

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 45χρονοςπροσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σήμερα, η υπόθεση πήρε δραματική τροπή καθώς ο άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αιγίου, χωρίς να είναι ακόμα γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του και το αν σχετίζεται με το αρχικό πρόβλημα για το οποίο προσήλθε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο.

Εχει ήδη ζητηθεί παρέμβαση της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας.

Αίγιο: Το χρονικό του επεισοδίου

Το πρωί της Παρασκευής (12/12) ένας ασθενής - μποξέρ επιτέθηκε άγρια και γρονθοκόπησε γιατρό που τον εξέτασε, για ασήμαντη αφορμή.

Όπως ανέφερε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» ο γιατρός, ο ασθενής τον έδερνε επί 20 λεπτά «ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Είχε μυαλό μικρού παιδιού δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Άλλο αυτό».

Ο ασθενής ήταν μποξέρ-γυμναστής, ενώ ο γιατρός συνέχισε να περιγράφει το απίστευτο περιστατικό:

«Μου ήρθε κοντά, έτσι πολύ κοντά, να με πλησιάζει. Με πλησίασε "ρε γιατρέ δεν μου αρέσει μούρη σου" έτσι μου έλεγε. Είκοσι λεπτά να με βαράει και να μου λέει "δεν μ’αρέσει η μούρη σου".

Να με πετάει πάνω-κάτω στο ιατρείο από δω από κει για τέτοια κατάσταση μιλάω. Άνθρωπε μου δεν σου έχω κάνει τίποτα να του λέω και να συνεχίζει να με βαράει. Δεν ξέρω πως να αμυνθώ του εξήγησα. "Άσε μωρέ, δεν μ’αρέσει η μούρη σου να με κοιτάς" μου λέει».

Ο γιατρός συνέχισε λέγοντας: «Ο άνθρωπος αυτός με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα. Συνέχισε να με βαράει για ώρα. Μου έκανε μεγάλες βλάβες».

Σημειώνεται πως ο άνδρας που επιτέθηκε στο γιατρό ήταν γνωστός στις Αρχές για παραβατική δράση, έχοντας μάλιστα εκτίσει στο παρελθόν ποινή φυλάκισης.