ΥΠΕΝ: Προχωρά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου - Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης

Τριμερές Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς Ελλάδας-Αιγύπτου (ΑΔΜΗΕ και ΕΕΤC), καθώς και του φορέα προώθησης της διασύνδεσης, ELICA, υπεγράφη σήμερα.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, το Μνημόνιο Κατανόησης συνιστά ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης του εμβληματικού έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY, που συμπεριλαμβάνεται στα Έργα Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PCI/PMI), καθώς και στα έργα κρίσιμων υποδομών του προγράμματος Global Gateway της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η υπογραφή του Μνημονίου δρομολογεί την επόμενη φάση μελετών της υποθαλάσσιας διασύνδεσης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε σχετικά: «Με την υπογραφή του τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης, έγινε σήμερα ένα καθοριστικό βήμα για την προώθηση του εμβληματικού έργου GREGY, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και για τις δύο χώρες, καθώς και για το σύνολο της Ευρώπης. Η διασύνδεση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική που αναπτύσσει η Ελλάδα για νέους ενεργειακούς διαδρόμους, προς Βορρά και Νότο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την κατεύθυνση που παρουσίασε πρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Με το έργο GREGY αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και αναδεικνύονται οι μεγάλες δυνατότητες που διαθέτουν οι διμερείς μας σχέσεις».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε από την πλευρά του: «Ο ΑΔΜΗΕ με την σημερινή συμφωνία παρέχει από κοινού με τον ομόλογο οργανισμό της Αιγύπτου EETC την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και τα απαιτούμενα στοιχεία προς την ELICA που αναπτύσσει το εξαιρετικά σημαντικό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY. Με δεδομένη τη σημασία της διασύνδεσης για τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς στόχους, ο Διαχειριστής στηρίζει ενεργά και θα εξετάσει την συμμετοχή του στην υλοποίηση».

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Επιχειρηματικής Μονάδας ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και της εταιρείας ELICA INTERCONNECTOR Γιάννης Καρύδας, δήλωσε: «Η υπογραφή του τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης (MoU) μεταξύ της εταιρείας μας ELICA, του ΑΔΜΗΕ και του Διαχειριστή του Αιγυπτιακού Συστήματος EETC, αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα ωρίμανσης του έργου GREGY. Το Μνημόνιο θέτει το πλαίσιο συνεργασίας των τριών πλευρών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο πλαίσιο σχεδιασμού και ωρίμανσης των οριστικών μελετών του έργου και διαχείρισης τεχνικών παραμέτρων του. Το έργο GREGY, που αναπτύσσει ο Όμιλος Κοπελούζου, είναι ένα εμβληματικό έργο με σημαντικά οφέλη όχι μόνο για τις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Αίγυπτο, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα έργο που θα συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη, μεταφέροντας 100% πράσινη ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, και μέρος αυτής στην Ευρώπη, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, συνεχούς ροής, προς όφελος των καταναλωτών, της βιομηχανίας και της οικονομίας της χώρας μας. Το GREGY θα αποτελέσει επιπλέον κίνητρο ανάπτυξης νέων και ενεργοβόρων βιομηχανικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας και στη δημιουργία μεγάλου αριθμό άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας. Το έργο GREGY αποδεικνύει επίσης τη φιλία και την πολύ στενή συνεργασία που υπάρχει σήμερα μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδας. Εμείς επιταχύνουμε την ανάπτυξη του εμβληματικού αυτού έργου και προσβλέπουμε, με την συνεργασία των δύο Διαχειριστών στο πλαίσιο του Μνημονίου που υπογράψαμε σήμερα, στην ακόμη γρηγορότερη, και τεχνικά ολοκληρωμένη ωρίμανσή του».