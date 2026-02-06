Υπεράνω υποψίας ο σμήναρχος - κατάσκοπος: Πώς «έσπασε» - Τρία ακόμα πρόσωπα στο «στόχαστρο»

Χωρίς να κινήσει την παραμικρή υποψία γύρω από το όνομα του, προέβαινε σε πράξεις κατασκοπείας ο καθ΄ομολογίαν κατάσκοπος - σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συγκεκριμένα φέρεται να πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών στην Κίνα.

Ο 54χρονος αξιωματικός της Πολεμικής αεροπορίας, διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, κουβαλούσε στις πλάτες του ένα πλούσιο βιογραφικό, μια πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνική κατάρτιση, ενώ κατείχε μια αρκετά υψηλόβαθμή θέση.

Όλα αυτά συνιστούν στοιχελια που συνθέτουν τι ιδανικό προφίλ πληροφοριοδότη για μία χώρα εκτός ΝΑΤΟ, καθώς γνωρίζει από κρυπτογραφημένα μηνύματα και ηλεκτρονικό πόλεμο, ενώ από θέσεως έχει χειριστεί θέματα τα οποία αφορούν την υψηλή τεχνολογία της άμυνας.

Παράλληλα, ως διοικητής κατείχε επίσης κομβικό ρόλο αλλά και πρόσβαση σε διαβαθισμένες πληροφορίες. Μάλιστα ο 54χρονος σμήναρχος μπορούσε να συνδεθεί σε επιχειρησιακά προγράμματα που αναπτύσσει η Πολεμική Αεροπορία, ως εξειδικευμένος στις τηλεπικοινωνίες και με πιστοποίηση στο ΝΑΤΟ.

Οι αρχές ψάχνουν δεύτερο πρόσωπο «κλειδί»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤΝews, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ακόμΗ ένα πρόσωπο «κλειδί» καθώς και δύο απόστρατοι.

Ειδικότερα, ο 54χρονος φέρεται να συνδέεται με ακόμα ένα πρόσωπο, το οποίο έχουν στοχοποιήσει οι Αρχές. Τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και η Διοίκηση Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έχουν εξαπολύσει έρευνα προκειμένου να σκιαγραφήσουν το προφίλ του.

Επίσης, στο στόχαστρο των ερευνών έχουν τοποθετηθεί ακόμα δύο απόστρατοι, οι οποίοι φέρονται να συνομιλούν με την Κίνα και με παρόμοιους συνδέσμους σαν αυτούς που είχε ο 54χρονος σμήναρχος.

Από τον Οκτώβριο στο στόχαστρο

Οι πρώτες πληροφορίες για το ενδεχόμενο ο 54χρονος να κατασκοπευεί για τα συμφέροντα υπερδύναμης, έφτασαν στην ΕΥΠ από τη CIA. Το όνομα του σμηνάρχου επιβεβαιώθηκε από τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε και μπήκε στο στόχαστρο της έρευνας με διακριτική παρακολούθηση.

Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, ο αξιωματικός φέρεται να λύγισε και να ομολόγησε τα πάντα, κατονομάζοντας μάλιστα και τον σύνδεσμό του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Όταν άρχισε να «σφίγγει» ο κλοιός γύρω του, ο 54χρονος ανώτερος αξιωματικός μετατέθηκε από τη νευραλγική θέση στο επιτελείο, όπου είχε πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες στην 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, που πρακτικά είναι σχολή εκπαίδευσης στις τηλεπικοινωνίες, οπότε θα ήταν αδύνατο να υποκλέπτει κρίσιμες πληροφορίες για την εθνική ασφάλεια.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά ο 54χρονος πραγματοποιούσε την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κινέζο «χειριστή» μέσω ειδικής συσκευής κινητού τηλεφώνου.

Με αυτήν φωτογράφιζε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και με κρυπτογραφημένο λογισμικό έστελνε τα ντοκουμέντα στον σύνδεσμό του στην Κίνα, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται ο τρόπος που επιτεύχθηκε η επαφή τους . Όπως αποκαλύφθηκε είχε κάνει ένα ιδιωτικό ταξίδι στην Κίνα, πριν «κλειδωθεί» ως ύποπτος για κατασκοπεία.

Πώς λύγισε ο 54χρονος σμήναρχος

Οι στρατιωτικές Aρχές και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσαν τα ψηφιακά αποτυπώματα του 54χρονου σμηνάρχου, συγκεντρώνοντας ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του και λίγο πριν προλάβει να αποστείλει ένα μεγάλο πακέτο πληροφοριών, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Οι αρμόδιες αρχές έστησαν συντονισμένη και αιφνιδιαστική επιχείρηση προκειμένου να τον συλλάβουν, με στόχο να δει τον στρατιωτικό εισαγγελέα και τα κλιμάκια ΓΕΕΘΑ και ΕΥΠ μπροστά του πριν προλάβει να αντιδράσει και να σβήσει στοιχεία.

Κατά την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλώσει το δεύτερο κινητό, μέσα στοοποίο ήταν εγκατεστημένο το λογισμικό κατασκοπείας και τα αρχεία που είχε στείλει στον Κινέζο «χειριστή».

Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι ο σμήναρχος αιφνισδιάστηκε όταν είδε έξω ακριβώς από το γραφείο του τα στελέχη της Διοίκησης Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και το κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Όταν εισέβαλλαν στο γραφείο του δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Μάλιστα, από άνδρες του ΓΕΕΘΑ είχαν μαζί τους και ειδικό μηχάνημα για ηλεκτρονικές συσκευές με το οποίο εντόπισαν το δεύτερο κινητό τηλέφωνο.

Μάλιστα την ώρα που τόσο τα στελέχη της ΕΥΠ όσο και στελέχη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έθεταν ερωτήματα στον 54χρονο, ειδικός αξιωματικός, ιδιαίτερα εξειδικευμένος στα ηλεκτρονικά, ξεκίνησε να κάνει «φύλο ακι φτερό» το κινητό του σμηνάρχου, καταφέρνοντας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να σπάσει τους κώδικες και να λάβει πρόσβαση.

Στη συνέχεια ο συγκεκριμένος αξιωματικός άρχισε να κατεβάζει αρχεία και τότε ο 54χρονος άρχισε ουσιαστικά να λυγίζει.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατηγικής σημασίας σε τρίτους με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη που πήρε προθεσμία να απολογηθεί θα κρατείται στις εγκαταστάσεις της αερονομίας στον Καρέα.

Πλέον είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες που επισύρουν κάθειρξη από 6 μήνες έως και ισόβια, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 298 του νέου ποινικού κώδικα μπορεί ακόμα και να του αφαιρεθεί και η ελληνική ιθαγένεια.

«Ο πελάτης μας είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί και ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον Ανακριτή», δήλωσε ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Βασίλης Χειρδάρης.