Σε διαθεσιμότητα ο σμήναρχος για την υπόθεση κατασκοπείας: Η πιθανή ποινή και με τι κινδυνεύει

Σε καθεστώς διαθεσιμότητας τέθηκε, με απόφαση του ΓΕΕΘΑ, ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις, ενώ αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει έως και τα 20 έτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση καταδίκης για το αδίκημα της κατασκοπείας, προβλέπεται ακόμη και η αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας.

Πώς η ΕΥΠ έφτασε στον σμήναρχο

Η ΕΥΠ φέρεται τελικά να είχε από τον Οκτώβριο του 2025 στραμμένα τα «κυάλια» της στον επίορκο Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, που έναντι αμοιβής διέρρεε πληροφορίες τηλεπικοινωνιών, ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών στην Κίνα.

Ο ανώτερος αξιωματικός, που συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αεροδικείο, κατά την ανάκρισή του υπέκυψε και ομολόγησε τα πάντα, ενώ υπέδειξε ακόμη και ονομαστικά τον Κινέζο «χειριστή» του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Για την υπόθεση, η ΕΥΠ αξιοποίησε πληροφορίες που είχε λάβει από την CIA για την ύποπτη δράση του Έλληνα αξιωματικού και ξεκίνησε να τον παρακολουθεί, ώσπου συνέλεξε όσες αποδείξεις χρειαζόταν για να εκθέσει πλήρως την προδοτική του δράση.

Το χρονικό της επιχείρησης της ΕΥΠ

Η επιχείρηση φέρεται να αποφασίστηκε να γίνει λίγο πριν ο σμήναρχος ετοιμαστεί να στείλει ένα νέο πακέτο πληροφοριών στον «χειριστή» του και συνελήφθη στην μονάδα της Π.Α. που διοικεί.

Διαβάστε ακόμα: Σε διαθεσιμότητα ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου

Πραγματοποιούσε, όπως φάνηκε, αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων με ειδική συσκευή που φωτογράφιζε και έστελνε με κρυπτογραφημένο λογισμικό τα ντοκουμέντα στον «χειριστή» του στην Κίνα. Η συσκευή και άλλα ψηφιακά πειστήρια έχουν κατασχεθεί προς ανάλυση.

Πρόκειται για αξιωματικό με εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες, με πρόσβαση σε τέτοιες τεχνολογίες και στην προηγούμενη Υπηρεσία του σε επιτελική θέση, αλλά και πρόσφατα, μέσα και προγράμματα ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσει η Π.Α. και έστελνε αυτά τα στοιχεία στους Κινέζους.

Η ζημία που προκαλούσε ήταν και εθνική και συμμαχική λόγω της διασύνδεσης των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών μέσων. Πέραν αυτού, δεν είναι γνωστό εάν οι απόρρητες πληροφορίες διέρρεαν μόνο στην Κίνα, ή και από εκεί σε άλλες φυσικές, νομικές ή κρατικές οντότητες.

Η επιχείρηση που διεξήχθη χθες από την ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ εντάσσεται στη γενικότερη επιχειρησιακή δράση «counterintelligence» που διεξάγεται παράλληλα από 2014, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία, για την εξάρθρωση δικτύων κατασκόπων που δρουν υπέρ του Πεκίνου ή της Μόσχας.

ΕΥΠ: Πώς «ξεκλείδωσαν» το κινητό του αξιωματικού»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα στελέχη της διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, είναι αυτά τα οποία έμειναν «τετ α τετ» με τον 54χρονο σμήναρχο, παρουσία των στελεχών ΕΥΠ και άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι ενώπιον και του στρατιωτικού εισαγγελικού λειτουργού.

Διαβάστε ακόμα: Ιπποκράτειο: Ένοχος για «φακελάκι» ο πρώην επικεφαλής της Καρδιολογικής

Παράλληλα, φαίνεται πως οι Αρχές «ξεκλείδωσαν» το κινητό τηλέφωνο του 54χρονου αξιωματικού, έλαβαν πολλές πληροφορίες και του έκαναν ερωτήσεις με βάση αυτές.

Την ίδια στιγμή από στρατιωτικές πηγές σημειώνεται «ότι πρόλαβαν τα χειρότερα», δηλαδή τη διαρροή μεγάλου όγκου στρατιωτικών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν την εθνική ασφάλεια και συστήματα υψηλής τεχνολογίας της χώρας.

Σημειώνεται ότι στο στόχαστρο των στρατιωτικών αρχών είναι το στρατιωτικό περιβάλλον του αξιωματικού, δηλαδή, το αν τυχόν είχε προλάβει να συνωμοτήσει με άλλους συναδέλφους του για να στηθεί ένα δίκτυο εντός Ελλάδας.

Προθεσμία για την Τρίτη στον σμήναρχο

Σύμφωνα με το dikastiko.gr ο σμήναρχος ο οποίος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (10/02).

Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι εξήλθε από το Αεροδικείο της οδού Σούτσου ο 54χρονος σμήναρχος που αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Πρόκειται για μια κατηγορία που μπορεί να επισύρει κάθειρξη έως και 20 έτη.