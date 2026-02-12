Υπερχείλισε ρέμα στο Πικέρμι – Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων

Τελικά η δυνατή καταιγίδα που έπληξε την Αττική αργά τη νύχτα της Τετάρτης άφησε πίσω της και σημαντικά προβλήματα.
Λόγω εκδήλωσης έντονης βροχόπτωσης και αυξημένων φαινομένων στο Πικέρμι, υπερχείλισε το ρέμα Βάρδας. Έχει τεθεί σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ημέρου Πεύκου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή του Πικερμίου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο, να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.
Έκκληση προς τους οδηγούς
Οι οδηγοί καλούνται:
- να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο,
- να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας,
- και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, έως ότου ο δρόμος δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.
