Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: «Η παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζεται απρόσκοπτα»

Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη που παρουσιάστηκε σήμερα στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων στη θέση «Μερέντα» προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Λόγω της βλάβης προκλήθηκε δυσλειτουργία του εν λόγω συστήματος και προσωρινή μείωση χωρητικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «Αμεσα εξειδικευμένο προσωπικό της ΥΠΑ προχώρησε σε διαγνωστικές και διορθωτικές κινήσεις και η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε. Η παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζεται απρόσκοπτα».

Η ανακοίνωση των Ελεγκτών Κυκλοφορίας

Η ανακοίνωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας νωρίτερα σήμερα (19/2):

Διαβάστε επίσης: Όταν «άδειασε» ο ουρανός: Το μπλάκ άουτ στο FIR Αθηνών, ο εξοπλισμός του 1999 και οι προειδοποιήσεις

«Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, αφού χάθηκε ξανά η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα, όπως και τον περασμένο Αύγουστο, όταν αστόχησε το ανταλλακτικό, που η Υ.Π.Α. «αξιολογούσε» από τον Μάιο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί» σημείωσε η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026, κατά το οποίο -όπως υποστηρίζει- σημειώθηκε ολική απώλεια επικοινωνιών, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι ενημέρωση για τα αίτια του συμβάντος.

Οι ελεγκτές εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την κατάσταση των υποδομών και ζητούν παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας και της Δικαιοσύνης».

Το χρονικό

Σήμερα 19/2), η Προσέγγιση Αθηνών που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ, από τα τρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν και χωρίς εφεδρικές συχνότητες η Προσέγγιση Αθηνών που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ, από τα τρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν και χωρίς εφεδρικές συχνότητες.

Για το συμβάν ευθύνεται ανταλλακτικό που, όπως τονίζεται, «η Υ.Π.Α. "αξιολογούσε" από τον Μάϊο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί».

Μάλιστα, «πρόκειται για επανάληψη του ίδιου προβλήματος που συνέβη προ μηνών και για το οποίο η Υ.Π.Α διαβεβαίωνε ότι δεν θα επαναληφθεί». Η ΕΕΕΚΕ προειδοποιεί ότι για «μείωση χωρητικότητας» του πτητικού έργου, για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.