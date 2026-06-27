Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στην Βοιωτία: Παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας ωστόσο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Όπως ανέφερε o ΣΚΑΪ, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο ενώ υπενθυμίζεται ότι είχε ηχήσει το 112 που καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική νωρίτερα, είχαν ενισχυθεί οι δυνάμεις με 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας. Επιχειρούν 70 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 3 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

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