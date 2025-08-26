Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κάντζα, μετά από άμεση επέμβαση πολύ ισχυρών επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο μέσα σε περίπου μία ώρα από το ξέσπασμά της επί της οδού Αγίας Μαρίνας, κοντά στην Αττική Οδό, ενώ το μέτωπο βρίσκεται πολύ κοντά σε εγκαταστάσεις στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς.

Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Κάντζα - Πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή

Νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα από το 112 για τη φωτιά, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά ενισχύθηκαμ και πλέον επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης_ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές, 4 αεοσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης μέχρι και αυτή την ώρα.