Φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής κοντά στην Αττική Οδό.

Εστάλη μήνυμα και από το 112 για πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας.

Καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία στη Λ. Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως και στη συμβολή της Λ. Παλαιοπαναγιάς και παράδρομου Αττικής Οδού.

