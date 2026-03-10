Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σούλι Κορινθίας και στις Αιγές Αχαΐας. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και δεν απειλούσαν κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Σούλι Κορινθίας σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ στην φωτιά στις Αιγές Αχαΐας επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.