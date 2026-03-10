Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σούλι Κορινθίας και στις Αιγές Αχαΐας. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και δεν απειλούσαν κατοικημένη περιοχή.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Σούλι Κορινθίας σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ στην φωτιά στις Αιγές Αχαΐας επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
- Δημοσκόπηση Interview: Απόσταση 15 μονάδων ΝΔ από ΠΑΣΟΚ - Στήριξη για Κύπρο, αλλά ανησυχία για πόλεμο
- Η ανατροπή με την πιο πλούσια γυναίκα στην Ελλάδα: Ποια είναι και τι περιουσία έχει
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση: «Το καθήκον μας καλεί - Κανένας λόγος να πολεμήσω»
- Ανδρέας Μικρούτσικος: Παντρεύεται την Ελένη Μαστραγγελή τον Μάιο
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.