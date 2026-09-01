Υποκλοπές: Ανώτατο στέλεχος της ΕΥΠ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπεία από το Predator

Την διάπραξη σειράς κακουργημάτων μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπείας περιλαμβάνει σε μηνυτήρια αναφορά που κατάθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών το εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΥΠ Γιάννης Παπαδόπουλος, θύμα υποκλοπής μέσω του Predator, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η αναφορά, που κατατέθηκε από τον δικηγόρο Απόστολο Πόντα που εκπροσωπεί το ανώτερο στέλεχος της ΕΥΠ, στρέφεται κατά των τεσσάρων επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών ενώ καταγγέλλει κατασκοπεία μέσω της οποίας απειλείται η εθνική ασφάλεια.

Τα αδικήματα που αποδίδει στην υπόθεση, πλην της κατασκοπείας, αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβίασης απορρήτου συνομιλιών κ.ά. Στο δικόγραφο τονίζεται ότι η περίπτωση της επιμόλυνσης του κινητού του κ. Παπαδόπουλου με το κακόβουλο λογισμικό, συνιστά από μόνη της κατασκοπεία εξαιτίας του συνόλου των καθηκόντων του.

Το ανώτερο εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ τονίζει στην προσφυγή του, ότι η ιδιότητα του, η υπηρεσιακή του δραστηριότητα και το σύνολο των καθηκόντων του που αφορούν την διαχείριση απολύτως ευαίσθητων πληροφοριών «ικανών αν διαρρεύσουν να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια» καθιστούν την επιμόλυνση που υπέστη πράξη κατασκοπείας .

Με την αναφορά ζητείται να διευρυνθεί ο κύκλος των ερευνών των δικαστικών αρχών, ώστε να αποκαλυφθεί όλο το δίκτυο της κατασκοπικής δραστηριότητας και να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή συνέδραμαν σε αυτό είτε ως ηθικοί αυτουργοί, είτε ως συναυτουργοί ή συνεργοί.

Σε δηλώσεις του μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς, ο κ. Πόντας σημείωσε ότι η περίπτωση του εντολέα του αποτελεί από μόνη της «ένα νέο στοιχείο» για το θέμα υποκλοπών μέσω του Predator και τόνισε ότι η υπόθεση του εν ενεργεία στελέχους της ΕΥΠ «δεν έχει περαιωθεί από τις διατάξεις του Αρείου Πάγου, αντιθέτως υποβοηθά το έργο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η οποία αξιολόγησε ότι δεν είχαν εισέλθει καινούργια στοιχείο που αφορούσαν την κατασκοπεία».