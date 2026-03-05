Μενού

Υποψίες για νέα υπόθεση κατασκοπείας στα Μέγαρα: Στα χέρια των αρχών Ιρακινός που βιντεοσκοπούσε στρατιωτική βάση

Προσήχθη σήμερα 23χρονος Ιρακινός που, σύμφωνα με καταγγελία πολίτη, τραβούσε βίντεο έξω από τη στρατιωτική βάση της Πάχης, στα Μέγαρα.

Reader symbol
Newsroom
megara
Άσκηση στρατιωτικών στα Μέγαρα | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Άνδρας «πιάστηκε»  να βιντεοσκοπεί έξω από τη στρατιωτική βάση στην Πάχη Μεγάρων και εγείρει υποψίες για νέα υπόθεση κατασκοπείας

Το περιστατικό σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, έγινε γνωστό κατόπιν καταγγελίας πολίτη ο οποίος κάλεσε αμέσως το 100

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή του στο ΤΔΕΕ Μεγάρων.

Ο δράστης φέρεται να είναι 23χρονος Ιρακινός ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα σε ιδιωτική σχολή πιλότων στο αεροδρόμιο των Μεγάρων.

Κατά πληροφορίες, δεν προκύπτει κάτι επιβαρυντικό, καθώς το υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνό του δείχνει πολιτικά αεροσκάφη και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εν πτήσει.

Για την ώρα κρατείται για εξακρίβωση στοιχείων στο ΤΔΕΕ Μεγάρων και εφόσον δεν προκύψει κάτι παράνομο, θα αφεθεί ελεύθερος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ