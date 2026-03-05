Άνδρας «πιάστηκε» να βιντεοσκοπεί έξω από τη στρατιωτική βάση στην Πάχη Μεγάρων και εγείρει υποψίες για νέα υπόθεση κατασκοπείας.

Το περιστατικό σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, έγινε γνωστό κατόπιν καταγγελίας πολίτη ο οποίος κάλεσε αμέσως το 100.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή του στο ΤΔΕΕ Μεγάρων.

Ο δράστης φέρεται να είναι 23χρονος Ιρακινός ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα σε ιδιωτική σχολή πιλότων στο αεροδρόμιο των Μεγάρων.

Κατά πληροφορίες, δεν προκύπτει κάτι επιβαρυντικό, καθώς το υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνό του δείχνει πολιτικά αεροσκάφη και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εν πτήσει.

Για την ώρα κρατείται για εξακρίβωση στοιχείων στο ΤΔΕΕ Μεγάρων και εφόσον δεν προκύψει κάτι παράνομο, θα αφεθεί ελεύθερος.