24χρονη καταγγέλλουσα μίλησε στον ΣΚΑΙ σχετικά με την υπόθεση του 42χρονου παραγωγού ερωτικών ταινιών που κατηγορείται για μαστροπεία.



Όπως ανέφερε την είχε αναγκάσει στην αρχή της γνωριμίας τους να υπογράψει ένα συμβόλαιο.



«Μου έκανε ψυχολογικό πόλεμο για να υπογράψω το συμβόλαιο. Μου έλεγε ότι με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά και το μόνο που ζητάει είναι κάτι πολύ απλό, να υπογράψω. Το συμβόλαιο έλεγε ότι συναινώ στο ότι τα βίντεο γίνονται με την θέλησή μου και ότι επιτρέπεται να τα πουλήσει. Τότε είχε νευριάσει και είχε κάνει μέχρι και τρύπα στον τοίχο όταν τον χτύπησε από τα νεύρα του» καταγγέλλει η 24χρονη.

Η γνωριμία με τον 42χρονο

Την περίοδο της καραντίνας είχανε επαφές καθώς ο 42χρονος είχε γυμναστήριο και η 24χρονη ήθελε να χάσει κάποια κιλά και έτσι όπως υποστηρίζει είχανε κάποιες επαφές χωρίς να γνωρίζει παραπάνω για εκείνον.



«Δεν μου είχε δείξει να καταλάβω κάτι σχετικά με τις ερωτικές ταινίες. Με είχε βοηθήσει σε κάτι προσωπικό, του είχα ζητήσει μια χάρη. Μου είχε ζητήσει να του το ξεχρεώσω και ο τρόπος να το κάνω ήταν να κάνω βίντεο ερωτικού περιεχομένου. Μόλις έβαλα υπογραφή στο συμβόλαιο την ίδια μέρα πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο στον Λυκαβηττό. Με είχε βγάλει χωρίς το πρόσωπό μου καθώς έκλαιγα. Προσπαθούσα να τον πείσω ότι γενικά θα μπορέσουμε να βγάλουμε με άλλον τρόπο χρήματα».

«Πρέπει να κάνεις συναντήσεις»

Η 24χρονη περιγράφει ότι μετά από κάποιο διάστημα ο 42χρονος δεν ήταν ευχαριστημένος καθώς όπως της έλεγε δεν είναι καλή στις ερωτικές ταινίες και θα πρέπει να κάνει συναντήσεις.



«Δεν μίλησα ποτέ. Σε κάποια φάση μου είπε ότι τα βίντεο με μένα δεν έχουν πέραση και δεν είμαι καλή στις ερωτικές ταινίες και πως πρέπει να βλέπω πελάτες και να κάνω συναντήσεις.